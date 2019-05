Íngrid Martz luce su embarazo, a días de tener a su bebé

La actriz mexicana Íngrid Martz, quien ha participado en telenovelas como "Antes muerta que Lichita" y "Zacatillo", luce su embarazo en la playa en compañía de su esposo, a solo unos días de tener a su primer bebé.

Una publicación compartida de Ingrid Martz (@ingridmartz) el 17 May, 2019 a las 11:52 PDT

Íngrid Martz ya cuenta los días para tener entre sus brazos a su bebé, y mientras tanto, disfruta de su embarazo en sus últimos días. Acaba de colocar una imagen en Instagram en la que luce su panzita. La acompaña Rodrigo, su esposo.

Esta foto es de las últimas vacaciones y no la subí, pero me encantó por q estamos los 5, el amor viene de distintas maneras, no importa cuales sean, mientras sea amor y el de ellas. Es lo máximo."