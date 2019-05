Ingrid Martz presume su primera foto familiar en Instagram

Ingrid Martz presumió con mucho orgullo en redes sociales su primera foto familiar, donde aparece su esposo, su hija Martina y sus dos perros a quienes quiere mucho.

Con más de 71 mil likes la actriz hizo oficial la presentación de la bebé quien llegó a llenar de amor el hogar de la feliz pareja, quienes prepararon todo para que la llegada de la bella Martina fuera perfecta.

"La llegada a la casa y presentación de #babymartina con @_instataz_ e @_instataz_ confieso que fue un shock de principio para ellas, pero ahora no se separan de ella, ahora si, los 5 juntos", escribió Ingritd Martz.

Por si fuera poco las felicitaciones por parte de sus fans y amigos no se hicieron esperar ya que la espera de Martina tenía a todos con la incertidumbre, pues en las últimas publicaciones de Martz se miraba que estaría a punto de dar a luz.

"Te vez radiante, cabe mencionar que eres de las pocas que se ven real a un posparto, siempre todas salen supero woow".

"Que hermosa familia, me encanta ver que los perros hacen gran parte de ella, porque solo los que tenemos mascotas entendemos".

Cabe mencionar que Ingrid se alejó por un tiempo de la pantalla chica para disfrutar de su embarazo, por lo que en los próximos meses podría retomar su carrera para traer nuevos personajes.

La llegada de Martina

Ingrid Martz es la mujer más feliz del mundo y es que el programa Hoy, dio a conocer que la actriz se convirtió en madre de una pequeña niña llamada Martina, quien pesó casi tres kilos.

En redes sociales la famosa había compartido una foto junto a su esposo en la cama de un hospital, donde se dijo feliz por no sentir la terribles contracciones en su momento.

Recordemos que la guapa rubia siempre mantuvo a sus fans informados sobre su gestación compartiendo tiernas fotos desde el crecimiento de su barriga, donde dijo que su estado de salud fue muy bueno hasta llegar a la recta final.

"Pues mira me e sentido muy bien la verdad es que soy una persona muy activa, no soy muy chillona, de pronto hay días que sí siento que me pasó un tren por encima, ya sabes del dolor de espalda, de pronto ya empiezan los cólicos, pero no soy de tirarme a que me consientan soy bastante hiperactiva...", dijo la guapa rubia.