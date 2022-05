Ingrid Martz revela amenazas por denunciar a jóvenes que casi provocan la muerte a su hija Martina

Hace unos meses, la actriz de telenovelas Ingrid Martz, compartió a través de las stories de su cuenta Instagram, que unos momentos de paz y alegría con su hija Martina, de 3 años de edad, y su esposo Rodrigo Lupe en Acapulco, estado de Guerrero, México, estuvieron a punto de convertirse en toda una tragedia. Contó que unos irresponsables jóvenes circulaban en una cuatrimoto a exceso de velocidad y por poco, dicho vehículo cae encima de su pequeña hija.

De acuerdo con su relato, el conductor de la cuatrimoto perdió el control tras saltar un bloque de arena, volcaron y casi caen encima de su hija Martina. Afortunadamente, su esposo reaccionó a tiempo y logró quitar a la pequeña. En aquella ocasión, Ingrid Martz hizo un llamado a las autoridades de Acapulco, para regular la circulación de este tipo de unidades por la playa.

La actriz de telenovelas como "Zacatilllo, un lugar en tu corazón" o "Antes muerta que Lichita", no se quedó de brazos cruzados e inició una demanda en contra de las personas involucradas en aquel percance, que pudo haber causado una desgracia.

En una reciente entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, Ingrid Martz, de 42 años de edad y originaria de la Ciudad de México, dio a conocer que ha desistido en continuar con la demanda, debido a las amenazas que ha recibido.

Lamentablemente, no sé cómo decírtelo porque hasta miedo me da, la gente de Acapulco me sugirió guardar silencio, no arriesgarme, porque cosas que ven, que viven, que escuchan, son mafias.

Ingrid Martínez de la Vega (su nombre verdadero), mencionó que detrás de la renta de una moto en la playa, hay muchas cosas ocultas "que no son precisamente las motos".

Confesó haber recibido sugerencias de algunas personas, para que no continuara su denuncia en contra de las personas que casi le provocan la muerte a su hija. "Sí, hubo como un: 'mejor no tengas problemas porque si quieres seguir viniendo, si quieres traer a tu hija, es mejor que ya, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya alzaste la voz, mejor déjalo ahí', imagínate qué situación, y sabes qué, no es Acapulco, es nuestro país entero".

La actriz lamentó que las autoridades correspondientes no hayan hecho nada al respecto, así como la inseguridad que se vive actualmente en México.

"El miedo que tengo ya de ver crecer a mi hija aquí, de salir con ella en el coche las dos y no sabemos qué va a pasar, si vamos a regresar a la casa con bien, porque si no te asaltan, te secuestran, si no te pegan para que te bajes y llevarte o cobrarte, o no, o sea ya es una violencia por todos lados".