Ingrid Martz revela en que telenovela le zafaron la mandíbula de una cachetada

Tremenda anécdota confesó Ingrid Martz de 41 años de edad, pues la actriz confesó en un video para YouTube, que hace varios años le dieron una tremenda cachetada que le zafó la mandíbula esto cuando grabó la telenovela Preciosa, y es que el tema surgió después de que varios fans le preguntaran por qué en algunas ocasiones se ve chueca en las fotos.

De acuerdo con Ingrid Martz nacida en la Ciudad de México, una de sus compañeras de reparto le dio tremenda cachetada para una de las escenas y aunque no quiso evidenciarla, dejó en claro que a ella nunca le ha gustado hacer este tipo de tomas en las telenovelas, pues a la bella actriz nunca le ha gustado que hacerle daño a alguien o que la lastimen, pues está en contra.

Mucha gente me escribe para preguntarme si tuve alguna parálisis facial o si tuve algún problema en la vida (...) porque de pronto yo hablo medio chueco, o sea mi quijada hace un poco así cuando habló y la razón de esto es por una cachetada que me dieron en la primer telenovela que hice que se llamó Preciosa...", dijo Ingrid Martz en el video sobre su mandíbula.

Tras la revelación lo primero que hizo Ingrid Martz fue decirle a sus fans como lo señaló anteriormente, es que siempre que va a hacer una escena violenta con alguna compañera, trata de que las cachetadas sean truqueadas como le dicen en el mundo de las telenovelas y es que ella sabe muy bien las secuelas que deja un mal golpe el cual podría llevar a cirugía a la rubia para arreglar el mal.

En esa telenovela me dieron un tremendo cachetadón que me zafó la mandíbula, o sea, no sé exactamente que pasó, pero desde entonces hablo chueco, a veces cuando estoy comiendo a la hora que hablo la boca no puedo abrirla, o sea la tengo que cerrar como reacomodar y volverla abrir, fíjense que ya decidí que cuando pase esta pandemia y todo este más tranquilo porque ahorita me da un poco de miedo, cuando todo esté más tranquilo tengo que buscar a un doctor y ver que se puede hacer, dijo la actriz.

Para quienes no lo saben, Ingrid Martz, tiene varios años alejada del mundo de las telenovelas, pues está disfrutando al máximo su etapa como madre, pues como algunos sabrán es madre de la pequeña Martina, quien ya es muy popular en redes, pero sus fans desean que regrese pronto al mundo de las telenovelas, pues saben que la artista actúa demasiado bien.

"Ingridmartz trasmites mucha paz eres muy dulce hablando de Martina que está Preciosa!! eres una gran madre Felicidades!", "Hola te mereces una bonita familia porque tu eres un ángel, y eres muy bonita, felicidades", "Qué hermosa se ve ojos en esta foto y que bellos ojos tiene Saludos Dios la bendiga siempre Saludos desde Córdoba Veracruz", le escriben a Ingrid Martz.

Si echas un vistazo a las redes sociales de la actriz podrás ver las reflexiones que hay en cada una de las imágenes de Ingrid Martz, donde su hija es parte del mensaje pues ahora que es madre, la actriz aprendió muchas cosas entre ellas que la forma de ver las cosas a través de los hijos es muy diferente.

Antes cumplir años me daba un poco de nostalgia, por que pensaba, ya va a ser mi cumpleaños, un año más y aún no tengo lo que más deseo, hoy solo puedo celebrar y dar GRACIAS por la vida que tengo, porque no podría pedir más, me siento plena, realizada y tengo lo que más quería, una increíble familia. Feliz cumpleaños a mí escribió Ingrid Martz.

