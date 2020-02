Ingrid Martz y su hija Martina sufren un accidente automovilístico

Ingrid Martz dio a conocer en las stories de su cuenta en Instagram haber sufrido un accidente automovilístico cuando iba en compañía de su hija Martina de 8 meses de nacida; el percance ocurrió cuando circulaban por los carriles de Periférico en la Ciudad de México. El responsable del choque iba manejando distraído con el celular.

Les cuento, estoy aquí con mi pequeña Martina esperando a que lleguen los de la aseguradora porque me chocaron.

"Estaba en Periférico parada, con muchísimo tráfico, nada extraño en esta ciudad y pues el hombre que venía atrás de mí, venía distraído, lo veía por el retrovisor como es que estaba distraído y no frenaba, no frenaba y no frenaba, hasta que me pegó y aquí estamos", contó Ingrid Martz a todos sus seguidores.

Afortunadamente Ingrid Martz y su bebé no resultaron lastimadas.

Gracias a Dios, Martina y yo estamos bien, pero se los digo, pudo haber sido mucho más fuerte. Si él hubiera venido a más velocidad no sé que hubiera pasado, pero gracias a Dios no sucedió.

La actriz resaltó que mientras esperaba a la persona de su aseguradora, observó como muchos automovilistas conducían distraídos en el celular, al igual que la persona que le chocó su auto.

"La mayoría viene mensajeando, viendo videos o mensajeando con las dos manos, o sea, con las dos deteniendo el celular y escribiendo, es impresionante que la mayoría vienen distraídos, no vienen viendo hacia el frente. Yo digo que así como existe el 'si toma, no maneje', también debería existir el 'si maneja, no use celular', de verdad se los digo".