¿Inmoral o prejuicio? El debate en la crítica a 'Lightyear', película de Pixar

“Yo no voy a llevar a mi hijo a ver la película de Lightyear porque salen dos mujeres besándose.”

Lightyear, la nueva película de Pixar, se estrena el próximo 17 de Junio, y sí, desde días antes la crítica (moral, no cinematográfica) se la está acabando porque sale una escena de menos de dos segundos en donde dos personajes del mismo sexo se dan un beso. Por este motivo se ha prohibido la exhibición de esta película en más de 14 países, principalmente en Medio Oriente donde la homosexualidad sigue considerándose un crimen. Solo para mantener una perspectiva real en algunos de esos países consideran legal casar niñas, el divorcio está prohibido y es ilegal para las mujeres enseñar los hombros.

Yo no he visto la película, no sé si es divertida, buena, mala o recomendaría a alguien que la viera. Pero por más argumentos que he escuchado sobre por qué no es apropiado llevar a un niño lo único que escucho es prejuicio, discriminación y un discurso de intolerancia y odio.

No conozco a una sola persona gay cambiar de opinión y volverse heterosexual después de ver la Sirenita o la Bella Durmiente. Ver un beso entre dos personas no define las preferencias sexuales de nadie.

“No es contenido de niños” O sea que, un beso entre un hombre y una mujer es romántico, pero un beso entre dos personas del mismo sexo es ¿inmoral, hipersexualizado, erótico?.

Es necesario hacer un examen de conciencia profundo de esto como individuos, ¿por qué me molesta? ¿por qué me incomoda?

“Están normalizando la homosexualidad” También que señores viudos y niños boy scout hagan volar su casa, leones se enamoren y entren en guerra con hienas, una casa tenga vida propia, un dragón se case con un burro y que las niñas se conviertan en panda. Al final, estamos hablando de una película para niños, que debe verse con ojos de niños, no con prejuicios de adultos.

Tienes todo el derecho de llevar o no llevar a tus hijos a ver ésta y cualquier película, pero que tus razones no estén basadas en el miedo a una conversación con tus hijos o en el odio y rechazo a quien piensa y actúa distinto a ti.

El amor es amor y los niños son niños. El prejuicio, el odio y la intolerancia existen sólo si los adultos lo traemos a la mesa.