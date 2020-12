Insinúa Lupita D'Alessio que llegará a las últimas consecuencias por su hijo César

CDMX.- Este jueves 17 de diciembre la cantante mexicana Guadalupe Contreras Ramos, conocida en el mundo artístico como Lupita D'Alessio, compartió por las redes sociales un video donde asegura que dará todo su apoyo e insinúa que llegará hasta las últimas consecuencias en el caso de su hijo César D’Alessio.

En el video de apenas unos segundos de duración la intérprete de icónicas canciones como "La Leona dormida" y "Ese hombre" dijo que hizo la grabación para salir a dar la cara e informar que toda la familia está al lado de su hijo.

Además, Lupita D'Alessio dijo que tanto ella, como el agredido y el resto de su familia se encuentran muy afectados por lo acontecido, pero que están "en camino a lo que se tiene que hacer", insinuando que tomarán medidas legales contra quien resulte responsable por agredir a César.

Después de esto, dijo que "y César declarará en su tiempo", dejando ver que no puede hacerlo en estos momentos por enfrentar un proceso que podría ser entorpecido.

La mujer que estuvo casada con Cristian Rössen desde el 2001 hasta el 2005 terminó el video agradeciendo a todos por su apoyo y muestras de afecto tanto a ella como a su hijo, quien presuntamente fue golpeado.

Fue mediante una publicación realizada en Instagram donde el hijo de la también llamada "Leona Dormida" denunció la presunta agresión a golpes por parte de Arturo Montiel Rojas, político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como por su familia.

Explicó que acudió a su domicilio a una presentación musical para la que fue contratado, sin embargo, aseguró, que fue sacado a golpes por el antes mencionado y otros miembros de su círculo cercano.

Lleno de sangre, advirtió que si algo malo pasa a él o su novia, quien se encontraba en el sitio, toda la responsabilidad sería del político Arturo Montiel, todo esto porque según sus palabras fue amenazado de muerte.

Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia”, dijo.