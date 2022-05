¡Insólito! Kim Kardashian recibió como regalo un mechón del cabello de la fallecida Marilyn Monroe

Estados Unidos.- Recientemente la socialité estadounidense Kim Kardashian ha dado bastante sobre qué hablar, esto después de haber sorprendido a todos utilizando uno de los vestidos más emblemáticos de la fallecida Marilyn Monroe, el cual se considera uno de los más caros de la historia, pues su valor está estimado en los cinco millones de dólares.

Al utilizar el vestido de uno de los íconos más importantes de la cultura pop y la historia de los Estados Unidos, Kim ha recibido un sinfín de críticas, pues usuarios de Internet argumentan que fue una violación a la imagen de la actriz, cantante y modelo estadounidense fallecida en 1962.

Las críticas no cesan, la empresaria no sólo logró utilizar esta prenda tan importante, utilizada por Marilyn Monroe en 1962, durante su icónica presentación de 'Happy birthday' para el presidente de USA John F. Kennedy, sino que también recibió un regalo muy especial de parte de museo que se lo prestó.

El Museo de Ripley's Believe it or not le obsequió a Kim Kardashian un mechón del cabello de la fallecida Marilyn, lo que la dejó muy sorprendida, pero más fue la sorpresa de sus seguidores, quienes calificaron la acción como "muy extraña".

A través de redes sociales, Kim compartió un video del detrás de cámaras de su preparación para la MET Gala, en donde aparecen las pruebas de vestuario y su visita al famoso museo, momento en el que convive con sus encargados y uno de estos le hace llegar un regalo, un guardapelo color plateado que posee restos de Monroe.

La socialité estadounidense de 41 años queda completamente sorprendida al ver lo que le han obsequiado y su reacción lo es todo, en ese momento agradece el detalle a los encargados del museo Ripley's y le dice a su novio, el comediante Pete Davidson, que el regalo ahora dormirá a su lado.

El regalo fue calificado como "muy extraño" y hasta "bizarro" por usuarios de Internet, que no han parado de criticar las acciones de Kim Kardashian, explicando que Marilyn Monroe es todo un ícono y que ninguna figura del medio del entretenimiento podrá reemplazar jamás.

