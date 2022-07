Inspirado por Luis Miguel, el cubano Yosmel Montejo, dedica a su esposa el EP "The next step"

El cantante Yosmel Montejo defiende la música cubana moderna con toques especiales de jazz, hip hop, funk, rock, folk y flamenco, creando un estilo musical con el cual, ha conquistado al público latino. Asimismo, está orgulloso de la influencia que ha tenido en él la música mexicana, "me encanta Luis Miguel, gracias a él conozco los boleros románticos".

Ante esta grandiosa influencia musical, lanza el EP "The next step" dedicado a su esposa. En esta producción discográfica, cada canción simboliza una etapa vivida a su lado, logrando así, producir una historia contada cronológicamente.

Yosmel Montejo es un joven romántico que encontró en la música, el lugar perfecto para expresar sus sentimientos. "Esta idea surge en 2020, cuando compuse el primer tema como regalo de bodas para mi esposa. Debido al coronavirus no pudimos efectuar la celebración como soñamos, pero terminamos haciendo un video musical con una ceremonia más íntima vía zoom. Entonces, pensé que sería buena idea seguir expresando todo lo que sentía por mi esposa".

El primer tema, "Solo tú", describe la etapa donde te gusta alguien en secreto y surge ese sentimiento de "si supieras lo que siento por ti". En "Bar love", describe cuando ya las dos personas se conocen, mientras que en "Atrévete", narra la etapa donde una de las dos personas declara su amor, con el objetivo de comenzar una historia juntos.

El EP finaliza con "Imaginen Us", donde el intérprete expresa el futuro que imaginan juntos. Se pensó en que cada canción tuviera un ritmo característico, mismos que va desde R&B suave, hasta más urbano/rock.

"Todos los tracks fueron grabados con instrumentos en vivo, cada tema cuenta con su video, la producción fue realizada en un estudio de Los Ángeles (California, Estados Unidos)", comentó.

Yosmel Montejo está conquistado al público latino con su música. Foto: cortesía

Yosmel Montejo es un cantante, director y músico de origen cubano, cuyo interés en la música nace al ver a dos de sus primos tocando la guitarra y estudiando este arte. Sus padres deciden llevarlo a la escuela, donde encontró conexión con la guitarra. Tiempo después, ingresó al Conservatorio de Música José White, donde se graduó como guitarrista clásico profesional y conductor de orquesta de cámara.

Tras su salida de la escuela, se forjó como profesor de guitarra en la Escuela Elemental de Música de la Provincia de Ciego de Ávila. Luego, tuvo la oportunidad de participar como bajista y director musical de diversas agrupaciones de esa ciudad.

Decidió probar suerte en La Habana, Cuba, logrando ser bajista del grupo Juan Kemel y La Barriada, de la orquesta de Haila María Mompie (ex cantante de Bamboleo).

"Tania Pantoja también me tuvo en su orquesta, al igual que otros proyectos de jazz en la ciudad de La Habana. Mi última participación en orquestas cubanas fue con Orlando Valles Maraca y su Otra Visión, una de las más prestigiosas en el país por su alta calidad, ya que el latín jazz y la música popular cubana. Este proyecto me permitió pisar grandes escenarios. En 2011, realizamos un tour por Estados Unidos, es ahí cuando defino que me quiero quedar para hacer crecer mi carrera en ese país", contó.

Ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas reconocidos a nivel internacional como Poncho Sánchez, Stanley Jordan, Kamasi Washington, Óscar de León, Luis Enrique, Danilo Pérez, Néstor Torres, Andrés Levin, José Alberto "El Canario", Andy Montañez, Mariano Morales, entre otros.

Actualmente, forma parte de la banda de rock de Colín Hay (Men at Work), también Dustbowl Revival. A la par, trabaja en su propio proyecto del cual, ya tiene en plataformas digitales el álbum "Red suitcase" con 10 temas, el single "Hollywood" y su más reciente EP "The next step".