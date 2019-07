Integrante de CD9 anuncia el fin de la banda

A pesar del éxito que tuvo la banda CD9 acrónimo de Código Nueve, actualmente se encuentra en su peor momento, después de la salida de Jos Canela en mayo de éste año, los chicos están a punto de cerrar el ciclo de la banda en sus vidas.

Freddy Leyva fue quién sorprendió al hablar sobre la separación de la banda y el fin de esta, afirma que las cosas no van nada bien entre ellos y con su mánager.

"Creo que me corresponde hablar por él, ya habrá más noticias y en lo personal, ya no me siento contento ahí, hay demasiadas cosas que la gente no sabe y siento feo confesarlo", dijo Freddy a JDS durante el lanzamiento de la colección Denizen de Levi's de la que es imagen.