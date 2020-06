Integrante de JNS tiene COVID-19 y lo revela ella misma

Melissa López, integrante del grupo JNS, tiene COVID-19 y es ella misma quien lo da a conocer a través de sus redes sociales. Tras pasar varios días inquieta y decidió ir a hacerse la prueba y el resultado fue positivo, desafortunadamente.

Melissa López, del grupo JNS, dio positivo a la prueba de coronavirus COVID-19, pero lo más feo es que es asintomática, condición que ve más peligrosa porque los contagiados creen estar libres del virus, hacen su vida "normal" y propagan el coronavirus.

Hace un par de días me confirmaron que tengo COVID, soy positivo. Lo más raro de todo es que, prácticamente estoy asintomática. Entonces, eso es lo más peligroso, porque puedes salir a ver a la familia”, comparte Melissa.

Melissa tomó cartas en el asunto de manera inmediata y acudió a un neumólogo, la revisó y le dio todas las indicaciones para tratar la enfermedad.

La cantante se muestra sorprendida porque piensa que hay mucha gente seguramente que pasa por su mismo caso, tiene COVID-19 y no lo sabe, y anda por la vida como si nada, contagiando.

Está peligroso ahorita, es el momento más crítico y no creemos. ¡Está pasando!. Eso de regresar a la 'normalidad' no es correcto, no tomamos en serio la situación", señala Melissa.