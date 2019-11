Integrante de MasterChef dice que le han hecho brujería

Adrián Herrera, integrante del reality show MasterChef, dice que le han hecho brujería y han sido personas envidiosas las que han arremetido en contra de él y de su trabajo, y es en su cuentra de Instagram donde hace tal revelación.

El famoso chef asegura que por esa mentalidad es que realmente la humanidad nunca va a salir adelante, ya que le parece imposible que las personas sigan creyendo que la magia es real.

A lo largo de los años me han hecho un sinfín de brujerías”, da a conocer Adrián, y deja en claro que personas que lo envidian y sus "enemigos secretos" son quienes se la han hecho.

El chef apunta que todos “los amarrijes” que realizan para hacer algún tipo de brujería, son “obras de arte”.

Y Adrián revela que un día le pidió a un brujo que le hiciera un trabajo “de los malos” en su contra, sin embargo, no sólo no funcionó, si no le empezó a ir muy bien.