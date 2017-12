Integrante de Mercurio ya tiene nuevo galán

El cantante Héctor Ugarte del grupo Mercurio ya tiene nuevo galán ya que Tv Notas lo encontró muy acaramelado en un evento público.



La pareja fue vista en la presentación del espectáculo MYST en español el cual se presenta en el Ragga Music Hall de la CDMX.



El cantante aprovechaba para hablarle al oído a su galán mientras el show comenzaba, las muestras de cariño no paraban, pues Héctor no le quitaba las manos de encima al misterioso joven.



Cabe mencionar que el cantante estuvo 9 años casado con Alejandra Márquez con quien procreó dos hijos, pero fue hace un año cuando se descubrió su verdadera orientación sexual.

El intérprete negó ser gay, pero tampoco aceptó: "El amor es universal, para mí no hay etiquetas".

Cabe mencionar que en el 2016 formó parte del reencuentro Magneto&Mercurio, pero actualmente se encuentra de gira con el tour "Únete a la fiesta" donde comparte escenario con Kabah, Sentidos Opuestos y Moenia.

EL PASADO DE HÉCTOR

Se dio a conocer que estuvo casado nueve años, pero después fue novio de un hombre durante cinco años.

El cantante soñaba con tener algo estable, y aunque luchó por su relación con Francisco, al grado de suplicarle, finalmente terminaron.

"No importa si es chica o chico, y es lo único que puedo decirte sobre este tema y no pienso gastar mi energía en esas cosas, porque creo que hay temas más importantes que tratar y no lo que me define en mi vida privada", dijo a Diario Basta.

El cantante, quien es parte de la gira 'Únete a la fiesta' junto a Kabah, dijo:

"Me considero una persona que está en su mejor momento como papá, en mi carrera, y quiero concentrarme en puras cosas positivas y recalco: los seres humanos valemos por lo que somos y no por lo que hacemos en la intimidad”.

ES PARTE DEL TOUR ÚNETE A LA FIESTA

Un show donde se evocan grandes recuerdos, a su vez nostalgia por aquella época de los 90´s, un show donde varias generaciones se han reunido una vez más para cantar a todo pulmón las melodías de varias agrupaciones, que sin ellas, sería imposible imaginar la década de los 90´s.

Nos referimos, claro, al show Únete a la fiesta, que reúne a Kabah, Sentidos Opuestos, Magneto, Mercurio y Moenia en un solo escenario.

“La verdad es que me siento muy afortunada, lo he disfrutado mucho, ha rebasado todas nuestras expectativas, y contenta de estar cantando canciones que no eran mías y ahora ya lo son, muchos éxitos y disfrutando al máximo”, comentó Daniela Magún, integrante de Kabah, en entrevista con EL DEBATE, donde presentó la producción musical en vivo de Únete a la fiesta.

“Muy contentos de estarles presentando nuestro nuevo material, que son tres discos y un DVD completamente en vivo, es un proyecto al que le pusimos mucho cariño, mucho amor, lo hicimos con mucho cuidado, con mucha calidad, y el resultado nos encanta, entonces más que felices de traérselo a todos ustedes”.

