Integrante de OV7 asegura que fue confundida con La Reina del Pacífico en un aeropuerto

Lidia Ávila integrante de OV7 de 42 años de edad, estuvo como invitada en el programa de Yordi Rosado donde habló de varias cosas, entre ellas su carrera la cual le ha dado tanto, pues para quienes no lo saben lleva 30 años en la agrupación pop, la cual arrancara una gira este año.

Pero dentro la charla que tuvo, confesó que en una ocasión está segura que fue confundida con La Reina del Pacífico, pues ambas mujeres se apellidan igual, por lo que se puso muy nerviosa, pues aunque no le decían nada en el aeropuerto, ella deducía que ese era el detalle por el cual la detenían.

Un par de días antes agarraron presa a Sandra Ávila Beltrán que era la Reina del Pacífico, no me acuerdo la verdad, pero yo soy Ávila Beltrán muy mona Palabra de Mujer iba el Güero Castro y toda la producción y la revista Hola y llegó pásele por aquí y ven mi pasaporte y o sea me revisaron hasta las anginas, pero aparte no decían nada, nunca me dijeron nada yo supuse que era por eso, porque me pasó en dos o tres ocasiones, dijo Lidia Ávila.

Aunque nunca le dijeron nada a la intérprete de Vuela Más Alto, ella asegura que fue el parentesco entre los apellidos de ambas, pues deja en claro que jamás la han revisado como en esas época en distintos aeropuertos, pues como artista viaja mucho.

Para quienes no lo saben el año pasado, OV7 estuvo lleno de polémicas por diversas razones, la primera por la pandemia la cual hizo que su gira de los 30 años quedara suspendida y la otra se debió a diferencias entre los integrantes del grupo, quienes se dejaron de hablar.

Y es que desde la gira del 90's pop tour, el grupo pop se enojó con Ari Borovoy por diversas razones, entre ellas situaciones económicas, lo que comenzó como una bomba de tiempo entre los mienbros, quienes ponían sus posturas por medio de comunicados para que las cosas no se salieran de control, además los fans estaban molestos por posponer la gira en muchas ocasiones.