Integrantes de BTS cautivan al ARMY latino al bailar "Calma" de Daddy Yankee

Suga, Jin y Jimin dieron al ARMY de BTS justamente lo que necesitaban para sobrellevar la cuarentena. Con sus millones de fans permaneciendo en sus hogares ante la contingencia sanitaria, los Idols han estado muy acitivos en redes sociales y en las diversas plataformas que usan para estar en contacto con el fandom. ¿Alguna vez pensaste que llegarías a ver a los chicos de BTS bailar una de las canciones de Daddy Yankee?

Todo ocurrió duranrte una transmisión que hicieron Suga, Jin y Jimin en V LIVE. En una parte de su transmisión en vivio, los integrantes de BTS jugaron con "Just Dance 2020", la serie de videojuegos de simulación musical de Ubisoft para PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia y Wii. Un total de 43 canciones forman parte de "Just Dance 2020", entre estas "Con calma" de Daddy Yankee feat. Snow.

Muy atentos a los pasos de baile que se mostraban en el videojuego Suga, Jin y Jimin de BTS causaron gran furor especialmente en el ARMY latino. Incluso hubo muchos fans quienes opinaron que Bangtan debería tener una colaboración musical con el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, uno de los grandes exponentes de la música urbana a nivel mundial.

Los edits de bangtan bailando reggaeton se están cumpliendo. Puedo oler a bangtan acercarse más a Latam@BTS_twtpic.twitter.com/9f3SSawDnL — ⁷Fergi₉ (@myfirstlovemyg) April 27, 2020

Daddy Yankee comparte el baile de BTS

En su feed de Instagram el cantante boricua compartió el video donde los cantantes de la boy band surcoreana (llamados "Los Príncipes del Pop" por la revista TIME).

"Porfa una colaboración, sería genial que estos dos fenómenos se unieran", "Colaboración, ya quiero ver a mi Jimin perreando", "mi reggaetonero favorito y mi banda de k-pop favorita, muero", "sin duda fue lo mejor que nos pasó durante esta cuarentena", "Daddy Yankee, ¿para cuando la colaboración con BTS", "los chicos de BTS en su vida pasada fueron latinos, lo sé", son algunos de los comentarios en el post de Daddy Yankee.

"Con calma" fue lanzado el 24 de enero de 2019 a través de El Cartel Records junto a un video musical dirigido por Marlon Peña, filmado en Los Ángeles y Toronto. El tema cuenta con un remix junto a Katy Perry.

La canción es descrita como un reggaeton uptempo y dancehall con toques de pop latino. Comercialmente, la canción llegó a la cima en listas de 15 países e ingresó en el top 10 de otros. En Estados Unidos la canción se posicionó en el número 21 del Billboard Hot 100 e ingresó en el número 2 de la lista Hot Latin Songs.

También te puede interesar:

RM revela al ARMY que BTS está trabajando en un nuevo álbum

BTS manda esperanzador mensaje al ARMY ante pandemia de COVID-19

"Who", la fabulosa colaboración de Lauv con Jungkook y Jimin de BTS