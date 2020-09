México. Integrantes de Guerreros 2020 habrían golpeado a un primo de Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, cuyo nombre es Raúl Díaz, y es este quien hace la denuncia a través de sus redes sociales y también en el programa de televisión De Primera Mano. El hecho ocurrió en un restaurante de Ciudad de México.

De acuerdo a lo que relata el mismo primo de Eduardo Capetillo Jr., asegura que logró identificar a Said P.,(expareja de la actriz Livia Brito) como uno de sus agresores, también a Brandon Castañeda y Agustín Fernández mientras se encontraba dentro de un restaurante del centro comercial Artz Pedregal, ubicado al sur de la Ciudad de México.

Raúl Diaz y su prometida acudieron al programa de televisión De Primera Mano para dar a conocer el fatal hecho y mencionar los nombres de los supuestos agresores, quienes supuestamente también forman parte del reality show Guerreros 2020, producción de Magda Rodríguez para Televisa.

Le llaman Said P, es un reguetonero, a mí en las redes sociales me mandan y me dicen ‘este fue el tipo que te pegó’, yo lo identifico porque me acuerdo de su rostro. En el momento de la golpiza Diana intenta protegerme, estamos dando vueltas mientras nos están agarrando a patadas a los dos, mientras este señor saca de una bolsita pegada a su cuerpo un arma y menciona ‘calla a tu perra o la mato’", dice Raúl.