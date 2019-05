Integrantes de Son de Oro sufren asalto en Mazatlán

Mazatlán.- A través de redes sociales denuncian lo sucedido, y exponen molestia al no sentir el respaldo de las autoridades que no se aparecían 45 minutos después de reportar la agresión

Fredy González de la agrupación Son de Oro de Mazatlán, Sinaloa denunció la noche del martes 28 de mayo, a través de una transmisión en vivo en la cuenta oficial de facebook de la agrupación, que sufrieron un asalto a mano armado.

“Nos disponíamos a prepararnos con una carne asada por el cumpleaños de nuestro compañero Germán, y teníamos todo listo, cuando hace unos 40 minutos llega un cabrón hasta donde estamos a asaltar”, destacó.

Los integrantes del grupo presentes estaban acompañados por familiares al momento de la agresión.

Cerca de las 22:10 horas de ayer Freddy inició la transmisión, argumentando que entre treinta o cuarenta minutos antes habían sido asaltados por un sujeto armado que ingresó a las oficinas de Son de Oro, ubicadas en Lomas de Mazatlán.

El denunciante añade que en cuanto terminó el atraco se intentó contactar a la policía, sin embargo las autoridades no contestaban ningún número, se le informó a un guardia de la zona y que incluso un amigo habló directamente con alguien de la policía, pero que tras más de treinta minutos aún no llegaba ningún policía.

“A dos cuadras de la zona Dorada, a tres minutos del malecón y no ha llegado ningún pu.. policía e incluso hay guardias que andan con moto en la zona, siempre hasta hostigándonos preguntando en qué casa vive o con quién vamos, cuando vivimos desde hace cuatro años aquí.

Detuvimos a uno de ellos (guardias) para decirles lo ocurrido y dijo que no se sabía el número de la policía”, detalló Fredy en un evidente tono alterado.

Agregó que se físicamente estaban bien, que no pasó a mayores. “Gracias a Dios no pasó a mayores”.

“Estamos aquí totalmente expuestos, estamos en la cochera de lo que viene siendo la oficina del estudio de grabación. De repente se para alguien con cuete (pistola) en mano…”, expresó.

“Es indignante que sean más de 45 minutos y no llega nadie de la policía. Quisiera echarme una carrerita a la zona Dorada para que vieran qué tan lejos estamos de ahí y no ha llegado nadie. Compartan este video con el único afán de concientizar a las autoridades. Es una queja pacífica, pero me siento indignado porque acaban de asaltar aquí, se sacó un cuete, se sacó un arma, se encañonó a un compañero. Uno espera que a lo mejor en un caso así llegas a sentir el respaldo de las autoridades y vamos a ver cuánto rato más tardan”, agregó González quien puntualizó que se encontraba triste y consternado con ganas de seguir con la transmisión hasta que llegara un policía, pero a lo que veía a casi una hora y nada.