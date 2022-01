¿Intencional o parte del juego? La caída de Tania Rincón en "Hoy", provocada por Andrea Escalona

Estos son algunos de los comentarios de usuarios de YouTube: "expulsión para Escalona, empujó a Tania, se vio claro", "Tania llegó a darle frescura a ese programa y la Escalona si la empujó", "Tania la mejor en muchos sentidos y maneras, Andrea Escalona muy mal hecho, no le ayuda esa actitud competitiva negativa, todavía puede corregir y ganarse el cariño de la gente", "no se preocupen, Tania solía caerse a cada rato en 'Venga la alegría', pero se ve la tensión entre ellas dos" y muchos más.

Posteriormente, debían correr a tocar un botón ubicado en una mesa junto a Arath; ambas llegaron al mismo tiempo y de un momento a otro, la hija de la fallecida productora de televisión Magda Rodríguez, empuja a la ex presentadora de "Venga la alegría" en TV Azteca , quien no pudo evitar caer sobre el piso.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

