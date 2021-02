"Intenta controlar nuestra relación": Novio de Britney Spears arremete contra padre de la cantante

Tras el escándalo desatado por el documental ‘Framing Britney’, Sam Asghari, novio de Britney Spears, dio un fuerte mensaje en contra de Jamie Spears, padre de la cantante.

En fechas recientes, particularmente en los últimos meses, el movimiento llamado 'Free Britney' ha tomado gran volumen entre las masas, pues fanáticos y público en general piden justicia por los malos tratos que Britney Spears ha recibido a lo largo de su carrera, y que sea liberada de la custodia a cargo de su padre, Jamie Spears.

Luego de estrenarse el documental ‘Framing Britney’ es ahora el novio de la ‘princesa del pop’, Sam Asghari, quien salió a escribir un nuevo capítulo en el caso, al acusar a Jamie Spears de tratar de controlar su relación con Britney Spears.

El documental ‘Framing Britney’, realizado tras una investigación del New York Times, toca temas profundos en la carrera y la vida personal de la intérprete de ‘Toxic’, exponiendo los maltratos que ha recibido por parte de la prensa estadounidense y por el público en general, además del sonado caso de la tutela que su padre mantiene sobre ella desde 2008.

Desde el estreno del mismo, el movimiento ‘Free Britney’, que pide justicia y libertad para la cantante, se ha intensificado, con los fanáticos y el público llevando el nombre de Britney Spears hasta la cima de las tendencias mundiales en redes sociales como Twitter.

Pero ahora es su novio, Sam Asghari, quien provocó que se mantuviera viva la discusión, al hablar en redes sociales en contra de Jamie Spears, padre de Britney.

Con un fuerte mensaje en sus historias de Instagram dirigido a su suegro, el entrenador personal proveniente de Irán, dejó en claro que su relación con el padre de Britney Spears no es la mejor, e incluso lo acuso de tratar de controlar la relación entre ambos.

Al padre de Britney, los fanáticos ya lo habían señalado por tratar de tener la vida y la carrera de la rubia bajo su control, así como sus finanzas, razón por la que el año pasado la misma cantante había intentado liberarse de la tutela en la que ha estado por casi un década y media.

“Es importante que la gente entienda que tengo cero respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y que constantemente arroja obstáculos en nuestro camino”, escribió.

Sin querer detallar más en lo que comenta, se refirió a Jamie Spears de mala manera, confirmando que realmente tiene a Britney Spears bajo su control y sin libertad.

“En mi opinión, Jamie es un total idiota. No daré más detalles porque he intentado ser respetuoso con nuestra privacidad, pero al mismo tiempo, no vine a este país para no poder expresar mi opinión y mi libertad”.

El mensaje que Sam Asghari, novio de Britney Spears, escribió sobre el padre de la cantante

En redes sociales, los fanáticos de Britney Spears han tomado reacciones divididas respecto a las declaraciones de Sam Asghari, pues mientras algunos aplauden que haya usado su voz para defender al ídolo musical, otros no confían mucho en él y en su palabra.

La razón, según rumores, Sam Asghari también estaría involucrado en los actos de privación a libertad de Britney Spears, y se estaría beneficiando de ello y del reflector que sigue a la cantante a todas partes. Aun así, gran parte de los fans lo defienden, al asegurar que este es víctima de rumores iniciados por el mismo Jamie Spears para desviar la atención hacia él y desmeritar el movimiento ‘ Free Britney ’.

