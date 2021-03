Intentan cancelar de nueva cuenta a Taylor Swift en Twitter por una de sus relaciones

Estados Unidos.- Otro gran escándalo se generó en las redes sociales después de que Taylor Swift arremetiera contra Netflix por los comentarios con respecto a su vida privada en la nueva serie "Ginny & Georgia", donde hablaron sobre sus relaciones amorosas, situación que causó el enojo de la cantante estadounidense.

Pero ahora es otro el tema, usuarios de Internet buscaron "cancelar" a Swift en Twitter después de que la cantante externara su opinión sobre el ataque que sufrió en la serie, recordándole que tiene una "explicación" pendiente con respecto a la letra de una de sus canciones.

Resulta que en 2010 la cantante lanzó su tercer álbum de estudio "Speak now", en donde incluyó éxitos como 'Mine', 'Sparks fly', 'Speak now', 'Dear John', 'The story of us' y muchos otros, pero es del tema 'Better than revenge' ['Mejor que la venganza'] del que vamos a hablar.

Supuestamente el tema habría sido escrito para la exnovia de uno de los chicos con los que salió Taylor. La canción tiene como tema la venganza, pues en una entrevista explica que "trata sobre una chica que me robó el novio hace algunos años". Aunque no se sabe quién era esta joven, se sabe que Connor Kennedy era el chico en cuestión.

Pero es muy común que Taylor escriba canciones sobre sus exnovios u otras experiencias, lo malo de la situación y la razón por la que quisieron cancelarla fue porque ella tenía 22 años en el momento en el que salía con este joven, en 2012, mientras él apenas los 18 años; aunque se rumora que habrían iniciado antes, él con 16 y ella con 20.

she also met connor when he was 16. pic.twitter.com/J3NygVC1aW — ✯ (@shanqhai) March 3, 2021

Taylor fue acusada de pedofilia por algunos usuarios de Internet, pues revelaron que tampoco era la primera vez que lo hacía, ya que evidenciaron fotografías del 2009 cuando salía con el actor Taylor Lautner, ella tenía 20 y él 17 en aquel momento.

Por este motivo el hashtag "#TaylorSwiftIsOverParty" se volvió tendencia de nueva cuenta, pero sólo duró poco tiempo en lo alto de la lista, ya que sus seguidores, llamados Swifties por ella misma, decidieron organizar una dinámica para evitar que se siguiera hablando del tema, logrando hacer tendencia el hashtag "#FearlessTaylorsVersion" y destronando el anterior.

Los seguidores de la cantante estadounidense de 31 años de edad no perdieron la oportunidad para mostrar su emoción del próximo lanzamiento Taylor y lo mucho que la admiran, haciendo un repaso de los mejores momentos de su trayectoria artística y los logros que han venido con el paso de los años.

Sobre el tema, Taylor Swift no se ha pronunciado, mientras que sus fanáticos sí han estado al pendiente de todo lo que se habla en redes sociales. Después de esto, muchos recordaron cómo en 2016 por Kim Kardashian y Kanye West este mismo hashtag se volvió tendencia, intentando acabar con su carrera, pero ella, como toda una súper estrella del pop, renació de entre las cenizas con "Reputation", un disco dedicado a sus "haters".

