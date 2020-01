Intentan comprar silencio de familias de actores de Sin miedo a la verdad

Gran dolor y consternación ha causado la muerte de los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, quienes perdieron la vida luego de un fatal accidente en una locación de la tercera temporada de Sin miedo a la verdad. Ante lo ocurrido las familias de los actores podrían emprender acción legal en contra de Televisa.

La revista TVNotas publica en su edición semanal que la empresa ha eliminado las evidencias tras el fallecimiento de Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera. Una supuesta persona de la producción, contó a la revista de espectáculos que la noche del accidente, "el jurídico de la empresa fue quien se trasladó rápido al MP para que no corriera la noticia, y aunque los forenses tenían que practicar la necropsia, la empresa soltó mucho dinero para que entregaran los cuerpos, y no se sabe si se las practicaron".

Según esta persona de la producción, Televisa intentó comprar el silencio de los familiares de los fallecidos actores de Sin miedo a la verdad.

La empresa buscó negociar y finiquitará muy bien a ambas familias para comprar su silencio y evitar una demanda millonaria.

"Algo que causó la molestia de todos sus compañeros actores, pues ambos eran muy queridos", señaló a TVNotas.

Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera cayeron de un puente a una altura de cinco metros; aparentemente no tenían ninguna protección por parte de la producción.

Debido a la gran altura, la empresa debió haber tenido protección, como colchones, arneses y todo lo necesario para evitar lo anterior; sin embargo, no fue así, pues la empresa se quiere ahorrar todo.

Este accidente no es el primero que ocurre en las grabaciones de Sin miedo a la verdad. "En la segunda temporada, un actor que prefiero omitir el nombre, tenía que grabar una escena donde era arrastrado por el suelo, el cual estaba lleno de vidrios y lamentablemente sufrió cortaduras, sólo que esa vez no se hizo del dominio público, pues aunque lo llevaron al hospital, sus heridas no dejaron consecuencias de gravedad", contó la fuente a la revista de espectáculos antes mencionada.