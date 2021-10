"Intentó pegarme, estuve a punto de perder a mi hijo", Gaby Spanic hace impactante revelación de su ex

Recientemente en "La casa de los famosos", reality show de Telemundo", la ex reina de belleza y actriz venezolana Gaby Spanic, abrió su corazón y como en pocas ocasiones lo ha hecho, habló sobre el padre de su único hijo Gabriel de Jesús. "Fue un hijo que nació del amor, fue producto del amor con un venezolano", expresó ante sus compañeros.

La protagonista de la telenovela "La Usurpadora", contó que esta persona de quien se desconoce su identidad, le pidió su mano a sus padres y le entregó en anillo de compromiso. Sin embargo, su historia de amor duró poco por ciertos chismes que surgieron.

Le dijeron a él que mi hijo no era su hijo, fueron muchos chismes, muchas cosas, tuvimos varios enfrentamientos, luego intentó pegarme.

Gaby Spanic sorprendió a sus compañeros de "La casa de los famosos", al revelar que en una de esas peleas, tuvo sangrado y "estuve a punto de perder a mi hijo estando embarazada y le dije: 'vete, vete, si tú crees más en los chismes que en mí, vete, yo no voy a perder un hijo'".

Al día de hoy, la también cantante de 47 años de edad, no ha vuelto a ver al padre de su hijo. Y aunque Gabriel de Jesús, de 13 años de edad, extraña el tener una figura paterna a su lado, "hoy en día ya no lo quiere conocer". Asimismo dejó muy en claro no haberle sembrado odio a su hijo con respecto a su progenitor, "fue muy duro estar sola como madre".

Gaby Spanic describió a su hijo como "un gran hombre", un joven sensible y excelente estudiante. "Mi hijo me consiente como mujer, es todo un caballero, cuando vamos al súper me ayuda a bajar las compras, no puede ver un niño pobre en la calle porque siempre quiere ayudarlo, muy generoso".

Leer más: ¿Cómo surgió la amistad entre la mexicana Yalitza Aparicio y el español Alejandro Sanz?