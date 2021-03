México.- La confesión de haber sido víctima de abuso sexual de Melenie Carmona Villarreal, la hija mayor de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, ha causado gran revolución en Internet, logrando recibir un gran apoyo por los internautas, aunque generando opiniones divididas con respecto al tema.

El día de ayer, lunes 08 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Melenie decidió romper el silencio en las redes sociales revelando que había sido víctima de abuso sexual en noviembre del 2016, esto por una persona que consideraba como su hermano mayor.

Después de revelar el triste acontecimiento, el apoyo no hizo falta en sus publicaciones, así como en las de su padre, Arturo Carmona, quien apenas se enteró el día de ayer de lo sucedido y con gran dolor le envió un mensaje lleno de cariño y apoyo para su hija. "Eres un gran padre apoyo total a Melanie", "Gran decisión, mis mejores deseos y que se haga justicia para Melanie", "Todo mi respeto, apoyo y admiración para ti", fueron los mensajes para el actor.

Pero a quien atacaron en las redes sociales fue a la cantante Alicia Villarreal, esto debido a que muchos usuarios mostraron su descontento ante la situación, ya que ella sabía, pero no denunció, lo que causa una gran molestia entre sus seguidores y no dudaron en hacérselo saber.

Justamente el día de ayer, Alicia compartió una fotografía de ella en tonos morados con una leyenda que se lee: "Quiero decirles a todas las mujeres que sean las jefas de su vida, que decidan cómo quieren vivir, que sean felices, porque nosotras las mujeres somos maravillosas...", como apoyo para otras mujeres, pero esto no fue tan bien recibido como esperaba.

Internautas opinan sobre la confesión de Melenie, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Resulta que muchos usuarios de Internet señalaron que debió haber denunciado al agresor de su hija Melenie y hacer justicia cuando pudo, es decir, alrededor de 2016 cuando sucedieron estos dolorosos actos que marcaron para siempre a su hija.

"En el instante que su hija le llamó llorando contándole el abuso del familiar debió dejarlo en evidencia y meterlo en la cárcel", "Pedirle a tu hija que se quede callada y obligarla a que siga conviviendo con su agresor también es un tipo de violencia y de abuso", "Tu hija te ama y dice que le tocaron los mejores papás pero de verdad no entiendo por qué no denunciaste", se puede leer entre los duros comentarios que le hicieron en una reciente publicación.

"No te entiendo Alicia yo por mi hija me convierto en una pesadilla para cualquier pendejo que quiera abusar de ella a quien sea no me importa y tu hasta permitiste convivencia entre tu hija y el abusador!!!!! Que coraje contigo!!!", fue el mensaje de una fanática de la cantante.

De momento la cantante no ha salido a hablar sobre el tema, sin embargo, su hija decidió ponerle un alto a todos esos comentarios que le han hecho, agregando historias en donde cuenta que no procedieron ni hablaron sobre el tema con su familia debido a que su abuela estaba muy enferma y querían cuidarla, reiterando el apoyo que su madre siempre le brindó con respecto a su abuso.