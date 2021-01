Internautas piden que Andrea Legarreta y Galilea Montijo tengan una relación amorosa

México.- Como de costumbre las redes sociales se han vuelto un espacio en el que puedes expresarte y compartir con tus seguidores cualquier tipo de información, lo que recientemente ha circulado ha sido un video de TikTok que evidencia la increíble relación que mantienen Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras principales del programa Hoy.

Usuarios de Internet utilizaron el video para mostrar sus ganas de que estas dos estrellas mexicanas tengan "algo más", dejando a muchos otros confundidos, pues mantienen una amistad de años y jamás podrían llegar a pensar en otro tipo de afecto entre ambas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Nuevo shippeo desbloqueado", escribió un usuario de la plataforma del pajarito azul al compartir el video que logró más de 49 mil reproducciones. De inmediato, todos comenzaron a hablar sobre el tema, muchos se rieron, otros se molestaron, pero la mayoría concordó con el internauta, pues aseguran que sería todo un sueño verlas juntas como pareja.

En el corto video podemos ver un momento en el que Andrea es elogiada por Galilea, esta última le dice "Que palabras tan bonitas dices", pero momentos después le hace una tremenda proposición. "Bésame la boca", le dice la conductora a su fiel amiga, dejando a todos impactados ante esas palabras.

Al terminar esta escena comienza el popular tema 'All the things she said', de la agrupación rusa t.A.T.u., cuya lírica habla sobre una relación lésbica, mientras vemos escenas intercaladas de las dos hermosas mujeres pasándolo de lo mejor juntas. En la primera están en una actividad con aros y Gali intenta lamer el rostro de Andy.

Después aparecen peleando de juego frente a las cámaras del programa matutino y al final aparece otra escena que muestra a Galilea besando en los labios a una figura de Andrea que estaba en el foro, esto durante los días de confinamiento, pues se sacaron figuras a tamaño real de cada uno de los conductores para sacarlas en su ausencia.

Aunque fueron toda una locura los comentarios hacia este video, la verdad es que las conductoras mexicanas de 47 y 49 años de edad han mantenido una relación sin igual frente y detrás de las cámaras, pues han compartido bastantes años al frente del programa matutino de Televisa, donde prueban tener una excelente relación amistosa.

Desde los años 90, Andrea Legarreta Martínez, nacida en la Ciudad de México, un 12 de julio de 1971, se ha mantenido vigente en el mundo del espectáculo gracias a Hoy, donde ha logrado un gran reconocimiento y se ha convertido en la conductora favorita del público mexicano, sin dejar de lado sus participaciones en otras producciones.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran títulos como "Carrusel", "¡Vivan los niños!", "La fuerza del destino" y "Qué pobres tan ricos". Mientras que ha participado en cine con filmes como "Educación sexual en breves lecciones", "Crisis" y "Mamá se fue de viaje".

Gali, nacida Martha Galilea Montijo Torres en Guadalajara, Jalisco, un 05 de junio de 1973, se integró a Hoy desde el año 2008, una década más tarde que su fiel compañera de cuadro, pero este es uno más de sus proyectos, pues conduce también grandes éxitos de la televisión como "Pequeños Gigantes".

Dentro del mundo de las telenovelas también se ha hecho presente en títulos como "El premio mayor", "Azul", "Tres mujeres", "Amarte es mi pecado", "La verdad oculta" y "Hasta que el dinero nos separe". Dentro del cine participó en la película "Perras", como Frida Gómez y en doblaje de "Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones", donde dio voz a la Capitana Ericka Van Helsing en Latinoamérica.