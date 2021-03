Internautas reaccionan a Kendall y Kylie Jenner maquillándose ebrias por el tequila '818'

Las hermanas Kylie y Kendall Jenner volvieron hacerse virales al grabar juntas un video de maquillaje, embriagándose con la marca de tequila de la modelo.

Hace casi un mes, Kendall Jenner causó revuelo en todo el mundo al lanzar al mercado su propia marca de tequila ‘818’, mismo por el que se llevó críticas por apropiación cultural.

Ahora, junto a su hermana Kylie Jenner, la modelo encontró la forma más divertida de hacer promoción a la bebida alcohólica, a la vez que utilizan los cosméticos de la marca ‘Kylie Jenner Cosmetics’.

Las hermanas Jenner ya habían dado a conocer el desastroso resultado de su sesión de maquillaje, dejando a sus fanáticos con anticipación por el video en YouTube del proceso.

Se trata de una serie de videos que Kylie Jenner ha grabado junto a sus hermanas para YouTube, el anterior siendo con Khloe Kardashian, en los que disfrutan de unos tragos y se maquillan juntas mientras conversan.

El lanzamiento del tequila de Kendall Jenner fue la oportunidad perfecta para que las dos más jóvenes del clan Kardashian se reunieran, causando furor al ver a las bebiendo y teniendo una conversación íntima, ante la sorpresa de ver a la modelo tan ebria en tan poco tiempo.

Kendall Jenner y su poca resistencia al alcohol

Internautas reaccionaron al considerar divertido que la dueña de una marca de tequila, que contiene un 40 por ciento de alcohol, tenga tan poca resistencia a las bebidas embriagantes. Incluso en ‘Keeping Up With The Kardashians’ ya se había visto a Kendall Jenner pasarse de copas y quedar ebria con tan solo unos pocos tragos.

Momentazo Kylie quitándole las extensiones a Kendall �� pic.twitter.com/roku5l2hbY — Ferran Fugarolas (@Ferranfugarolas) March 17, 2021

Y es que habían pasado tan solo cinco tragos cuando las dos ya habían empezado hasta llorar durante la conversación. En medio del video, las hermanas Jenner tocaron el tema de las inseguridades de Kendall, siendo una de ella el acné que sufrió en su adolescencia, algo por lo que Kylie siempre había estado apoyándola.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en hacer de las suyas y publicar infinidad de memes y bromas respecto a las dos hermanas de Kim Kardashian, quienes terminaron incluso hasta destrozando el set de grabación entre risas.

Estamos de acuerdo en que Kendall se prende más rápido que Kylie? �� pic.twitter.com/aZlqLXuIDY — Juan Sebastián�� (@iamsebbas) March 17, 2021