Internet no olvida: Reviven pasado de Juan de Dios Pantoja tras denuncias hacia Rix

Tras el caso de Rix, quien recientemente fue denunciado en redes por Nath Campos por presunto abuso sexual, usuarios en redes formaron el movimiento #MeTooYouTube, y reviven el gran historial de escándalos de abuso en los que Juan de Dios Pantoja ha estado envuelto.

Luego del revuelo mediático que desató luego de que la youtuber Nath Campos denunciara su historia de abuso por parte del también creador de cotendio Rix, miles de usuarios en redes sociales, especialmente en Twitter, han alzado la voz en su defensa, y pidieron recordar otros casos de denuncia por abuso que se han dado entre miembros de YouTube, entre ellos Juan de Dios Pantoja, quien ha sido el más ha causado controversia.

Juan de Dios Pantoja en el pasado había estado envuelto en un sinfín de escándalos, en lo que se involucró a su pareja, la también influencer Kimberly Loaiza, y a Kenia Os.

En resumidas cuentas, hace años Juan de Dios Pantoja había sido tema de conversación, luego de las acusaciones y la pruebas en contra de él, que lo señalaban como un abusador. Kenia Os habría denunciado al influencer por amenazarla con cerrar sus cuentas en redes sociales y con sacar a luz fotos y videos íntimos que tenía con ella, cuando ella todavía era menor de edad.

Luego de que una gran cantidad de youtubers e influencers masculinos hayan sido objeto de denuncias y que los internautas pidieran que los “cancelaran”, el largo historial que Juan de Dios Pantoja tiene por detrás se revivió en las redes sociales, pidiendo a los demás usuarios que dejen de seguir a él y a todos los creadores de contenido acusados de abuso y de acoso sexual, en solidaridad con las víctimas y tratando de borrar del mapa a estos personajes.

“NO OLVIDEN NUNCA el nombre de JUAN DE DIOS PANTOJA, que aparte de hacer violencia de género, amenazo con fotos íntimas de una menor de edad que fue en su momento Kenia OS, amenazo con cerrar sus cuentas en ese momento y arruinar su carrera. Nunca se olvidará”, se lee en uno de los tweets hechos acerca del tema.

“Él no es un santo, y todas sus porquerías son justificadas por sus fans, él no es diferente a Rix, los dos la misma basura”, escribió otro usuario, quien además recuerda la filtración de videos íntimos con otra joven, publicados sin su consentimiento, y que confirmaron la infidelidad de este hacia su pareja Kimberly Loaiza.

Juan de Dios Pantoja en tendencias y lo bueno es que es para recordarle lo abusivo que a sido con las mujeres que lo rodean no solo KENIA o Kimberly porque el no es un santo y todas sus porquerías son justificadas por sus fans, el no es diferente a Rix los dos la misma basura. pic.twitter.com/Bys0FiKUVK

Ante la oleada de acusaciones en su contra y con el recuerdo latente de lo que fueron sus escándalos, Juan de Dios Pantoja rompió el silencio y revivió lo ocurrido hace algunos años, defendiendo no se ser un abusador.

“No soy una blanca palomita, en algún momento por coraje dije p*****adas que no debía decir, pero no soy ningún violador ni acosador sexual, nadie me ha acusado de tal cosa, PORQUE NO LO SOY”, escribió.