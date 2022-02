"Invocaste a ese ser del mal", Alfredo Adame no da tregua y sigue atacando a Andrea Legarreta

Como si el escándalo de su pelea callejera con una pareja en la Ciudad de México y los comentarios machistas que hizo, en contra de la conductora de televisión Joanna Vega-Biestro, no fueran suficientes, el controvertido actor de telenovelas Alfredo Adame volvió a arremeter en contra de Andrea Legarreta, con quien trabajó hace ya varios años en el programa "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa.

Recientemente, el también conductor de televisión de 63 años de edad y ex candidato a Diputado Federal por el Distrito 14 de Tlalpan, Ciudad de México (por el partido Redes Sociales Progresistas), estuvo en el programa "SNSerio" de Multimedios, donde habló de la pelea que tuvo con un hombre y una mujer en plena vía pública. Asimismo, participó en una dinámica de preguntas y respuestas.

"Adame, ¿cuál es la persona más hipócrita que te hayas encontrado en televisión? Me refiero a alguna persona que se haga la buena onda, pero en privado habla mal de todos", le cuestionó un usuario de Twitter.

Alfredo Adame manifestó que solo darías las iniciales del nombre de esa persona, "porque luego ya van a Derechos Humanos y a la protección de la mujer, es con A y con L", refiriéndose a la también actriz Andrea Legarreta, esposa del cantante Erik Rubín (integrante de la banda Timbiriche).

Ante esto, los presentadores del show antes mencionado, Adrián Marcelo y Kike Mayagoitia, mencionaron el nombre de Andrea Legarreta, por lo que Adame amenazó con retirarse del foro.

Tú dijiste el nombre y ¿sabes qué? Ya me voy, te voy a decir por qué, porque ya invocaste a ese ser del mal.

¿Por qué Alfredo Adame odia a Andrea Legarreta?

Según el conductor de televisión, quien es archienemigo del cazafantasmas Carlos Trejo, la mamá de la cantante Mía Rubín, fue la causante de su salida de "Hoy" y además, la señalada como la culpable de haber estado muchos años vetado de Televisa.

Tiempo atrás comentó en una entrevista: "Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo, me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes". Aseguró que le fue infiel a su esposo Erik con un alto ejecutivo de la empresa.

Es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación.

En el show "SNSerio", Alfredo Adame dijo que aceptaría una disculpa de Andrea Legarreta, sin embargo, eso no borraría todo lo que supuestamente le hizo en el pasado.

"Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma, solo hay uno que perdona que es el de allá arriba, yo con todo gusto lo que anduvo haciendo, no me pareció y lo hice saber, a mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto".

Anteriormente, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Andrea Legarreta mencionó que tenía un gran amistad con Adame, incluso, él fue testigo en su boda civil con Erik Rubín.

"Él fue quien manejó mi coche de novia, él fue quien grabó uno de los videos de mi boda, fue uno de mis testigos en el civil. ¿Qué pasó después? No sé, no lo entiendo. Según tengo entendido, piensa que por mí él dejó de trabajar en 'Hoy', yo no contrato ni corro a nadie, no tengo ese poder, ni quisiera tenerlo".