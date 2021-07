Irán Castillo, el día que la secuestraron y Gloria Trevi pagó por su rescate: "Siempre supe que todo estaría bien."

México. La actriz Irán Castillo fue víctima de secuestro a mediados de 2015 y de ello nunca le ha gustado hablar, pero la vez que lo hizo para medios en Ciudad de México dejó en claro que fue un hecho que la marcó de por vida.

Tuvieron que pasar casi cuatro años para que Castillo, originaria del puerto de Veracruz, México, hablara sobre esa experiencia y la definió como un mal sueño. "Siempre supe que todo estaría bien", dijo en entrevista durante 2019 a medios.

Y aunque nunca se dijo la cantidad exacta que se pagó por su rescate, si fue una suma considerable que en su mayoría aportó la cantante Gloria Trevi, quien jamás ha tocado el tema públicamente tampoco.

Foto de Instagram

Me hizo crecer mucho, madurar mucho; desde ese suceso he trabajado internamente en diferentes formas y caminos, en el amor incocidional que es Dios, he tomado terapia, me hay ayudado mucho", dijo Irán a la prensa en 2019.