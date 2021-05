Irán Castillo y el supuesto motivo por el cual no deja que su hija Irka conviva con su padre

México. Irán Castillo, actriz originaria de Veracruz, México, (1977), ha destacado como tal gracias a su actuación en telenovelas como Confidente de secundaria y Locura de amor, y más recientemente La mexicana y el güero.

Y en el terreno personal, Irán es madre de una niña cuyo nombre es Irka, de diez años de edad, y cuyo supuesto papá es Gabriel Castañeda, pero no ha podido convivir con la niña debido al impedimento de la actriz.

De acuerdo a información en el portal de TVNotas, Irán habría negado desde un principio que Gabriel era el padre de su hija y así se lo hizo saber también a él, por lo tanto no tenía derecho a verla.

Desde 2011, cuando nació la hija de Irán, esta decidió hacerse cargo económicamente de la niña y en parte debido a que Gabriel no tenía posibilidades de ayudarla.

Pese a lo sucedido, Gabriel en varias entrevitas ha compartido su interés en convivir con Irka, también asegura que sí es su hija e incluso pide prueba de ADN para confirmarlo, pero esto no ha sucedido.

Irán le ha hecho saber a Gabriel que la niña es hija de un canadiense, y no de él, pero él no le cree.

En la entrevista que circula en YouTube e hizo TVNotas a Gabriel, este comparte que ella decidió terminar su relación con él por varios motivos, entre ellos la diferencia de edades y porque ella "quería dejarlo libre", además por el embarazo.

Cuando me 'cortó' me dijo que viviera mi juventud, que disfrutara; dijeron que ella me había utilizado para ser mamá, pero no fue así. La conocí en un retiro, en un curso. Simplemente en la bolita de amigos cruzamos palabras. Fue muy padre, fue emocionante, divertido. Hicimos click”, menciona en la misma entrevista Gabriel.