Irasema Pedroza reversiona el éxito 'Danzando Lambada' con esencia propia

México.- La cantante Irasema Pedroza, finalista del reality show de talentos La Voz en su edición 2019, continúa enfocada en su carrera musical y ahora sorprenderá a su público con el lanzamiento de su propia versión de 'Danzando Lambada', el éxito de Kaoma de 1989, y en entrevista con Debate cuenta todos los detalles del tema, el lanzamiento de su video oficial y su carrera artística.

Nacida en Miguel Auza, Zacatecas, Irasema logró gran reconocimiento en su paso por el programa, en donde formó parte del equipo de Lupillo Rivera y cada noche logró deslumbrar, no sólo a jueces y críticos, sino también al público mexicano con una potente voz, impecable presentación e incomparable belleza con cada una de sus presentaciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En entrevista con Debate, Irasema se dijo muy contenta por el lanzamiento del tema 'Danzando Lambada', el cual estará disponible a partir del 12 de febrero en todas las plataformas digitales, al igual que su video oficial, un proyecto que salió adelante pese a la difícil situación que el mundo está viviendo en estos momentos.

Leer más: Jessica Díaz le canta al amor con Me haces falta

Según recuerda, desde que tenía uso de razón, le ha gustado este éxito de Kaoma, pero un día, hace un año, la escuchó y recordó que hace tiempo no la escuchaba, lo que la llevó a investigarla y se dio cuenta que desde su lanzamiento, en 1989, nadie había hecho un remake y le pareció una buena oportunidad para una propuesta diferente y rendirle homenaje.

La hermosa cantante explica que sí habrá diferencias entre su versión y la original, pues en ritmos utilizó la tendencia en música y la trabajó con ritmos más latinos y mexicanos, pero respetando su línea original. Cabe mencionar que el tema original es en portugués y será la primera vez que se cante en español.

El próximo viernes 12 de febrero se estrena 'Danzando Labada'. Foto: Cortesía

Sobre el videoclip oficial de la canción, relata que hizo un homenaje al video original con el típico baile que en aquella época fue muy polémico, cuenta con bailarines y a pesar de la situación actual por la pandemia que complicó llevar a cabo una producción más grande, es innovador y seguramente les gustará a todos sus fans.

Planes a futuro, nueva música, noveno disco

Irasema Pedroza cuenta a Debate que los planes de su nuevo disco, el número nueve de su carrera musical, siguen en pie hasta culminarlo, este contará con algunas colaboraciones con distintas e importantes figuras del medio del espectáculo en un material que fusionará diferentes géneros, pues le gusta probar cosas nuevas y experimentar con su trabajo.

Leer más: El dúo venezolano Víctor & Gabo, comienzan a levantar la bandera de su país

¿Qué fue lo que motivó a Irasema a convertirse en cantante?

Desde que tengo uso de razón, la música es mi todo, nunca pensé en dedicarme a otra cosa, siempre dije: 'yo quiero hacer eso y es lo que voy a hacer' las cosas se han ido dando y acomodando. La música es mi motor para todo".

Desde que Irasema tiene uso de razón, recuerda que la música era lo suyo. Foto: Cortesía

¿Cómo fue tu experiencia en La Voz?

"Estuvo padre... fue una oportunidad de proyección nacional, internacional buenísima, llegamos hasta la semifinal e hicimos creo que un buen papel, la gente hablaba, opinaban, defendían a los suyos, pero al final fue un momento, siempre hay que seguir con lo tuyo antes y después".

¿Qué vino después de La Voz?

"La gente que ya me conocía me conoció mucho más, estaban contentos de decir que: 'yo la conocía antes de que estuviera ahí' y se hicieron mucho más fieles. Y hubo gente que me conoció hasta el programa y creo que siempre sumas, es una experiencia que, sin duda alguna, la volvería repetir".

Pese a tener más de nueve años de trayectoria, asegura la cantante que los nervios siempre estuvieron presentes, aunque en el pasado ya había estado en escenarios y había acompañado a diferentes figuras, a la hora de estar ahí es como si nunca lo hubiera hecho antes, una grata experiencia que le gustaría volver a vivir.

Leer más: Taylor Swift lanzará nueva versión de su álbum Fearless de 2008

Las distintas situaciones y escenarios de la vida son las que han inspirado a la cantautora a escribir sus canciones.

El sueño de toda su vida es convertirse en la primera mujer mexicana en cantar en vivo en el espectáculo de medio tiempo de Super Bowl, pues le gustan mucho los deportes y ha crecido rodeada de ello, por lo que al fusionarlo con lo que más le gusta hacer; la música, nace este anhelo.

¿Cómo es Irasema?

"Soy muy perfeccionista, siempre me estoy exigiendo, siento que nunca que estoy conforme con lo que tengo porque pienso que lo puedo hacer mejor. Soy muy auténtica, no tengo filtros, digo las cosas como son a veces es bueno, a veces no tanto, pues puedes ser como ruda o fuerte, pero a mí me ha llevado a buenas cosas. Soy divertida, me gusta la fiesta, socializar, soy responsable, me gusta hacer ejercicio, amo a los animales, amo a mis perros para mí son mi tesoro, a mi familia".

A pesar de que la cantante es un artista independiente y no cuenta con alguna disquera que la respalde, se siente afortunada de tener a mucha gente que quiera trabajar con ella en algún proyecto.

Irasema Pedroza se define como una mujer perfeccionista, auténtica, divertida, social y responsable. Foto: Cortesía

Leer más: Danna Paola revela impresionante adelanto de su próximo concierto virtual

¿Qué enseñanza le dejó a Irasema el paro mundial por la Covid-19?

"Todo... de entrada, siempre tener planes extras a lo que tú haces, en mi caso tener un plan B de algún ingreso extra. Esto es muy incierto, un día estás bien, otro súper ocupada y al siguiente tranquila. Entonces, creo que nos vino a demostrar que todos somos iguales, a todos nos pegó igual y cada quien tuvo que ver cómo salir adelante. Creo que es una de las enseñanzas más grandes durante esta pandemia".

Finalmente, la cantante se mostró muy agradecida del apoyo que ha tenido por parte de sus seguidores, aseverando que en la actualidad la gente busca cosas nuevas, por lo que está segura que su nuevo sencillo les va a gustar y los invita a escucharlo el próximo 12 de febrero, cuyo lanzamiento será en todas las plataformas digitales.

No te pierdas a Irasema Pedroza completamente en vivo el próximo jueves 11 de febrero a través de sus redes sociales oficiales, donde hablará a detalle sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Danzando Lambada', su respectivo videoclip y los planes en puerta.

Encuentra a Irasema Pedroza en las redes sociales; Irasema en Facebook, @Irasemaoficial en Instagram y Twitter. Foto: Cortesía

Encuentra a Irasema Pedroza en las redes sociales; Irasema en Facebook, @Irasemaoficial en Instagram y Twitter.