¿Irías a una pijamada con él? José Eduardo Derbez revela por qué tiene una ataúd en su casa

El joven actor mexicano José Eduardo Derbez estuvo recientemente en el programa de YouTube "Pinky promise", que conduce la cantante Karla Díaz (integrante de JNS), donde sorprendió al mencionar que tiene un ataúd en su propia casa, el cual lo mandó a hacer a su medida. El hijo del comediante Eugenio Derbez y de la actriz de telenovelas Victoria Ruffo, explicó el por qué tiene uno de estos recipientes que se usan para sepultar a una persona fallecida.

El hermano de la actriz Aislinn Derbez contó que la idea de tener un ataúd en su casa, se le ocurrió durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

El ataúd, cuando empezó la pandemia dije ¿por qué no? Se antoja, de repente, ¿no?

Dijo haberse estado "echando trago con unos cuates" cuando les platicó su intensión. "Yo siempre he querido tener un ataúd', porque yo siempre, dentro de mí, he tenido un lado gótico, entonces, se los platiqué a mis cuates jugando poker, les dije: '¿lo ven mal?'".

Cuando José Eduardo Derbez de 29 años de edad y originario de la Ciudad de México, tuvo esta ocurrencia, temió que al comprar un féretro, le mandarán uno usado, por lo cual, pagó para que le hicieran uno a su medida y gusto: rojo por dentro, negro por fuera y plateado en las agarraderas.

"Dije: 'no, qué tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel', es que mucha gente luego que vela a su muertito lo devuelve, aquí hay gente muy enferma, entonces, yo dije: 'mejor lo hago a mi medida para que no me vayan a dar uno usado'".

José Eduardo ya había mostrado su ataúd en el canal de YouTube de Isabel Fernández.

Asimismo, el hijastro de Omar Fayad, Gobernador del estado de Hidalgo, México, mencionó estar ya acostumbrado a tenerlo en su hogar e incluso, perdió el miedo y ya ha dormido dentro del ataúd. También reveló tener un muñeco "Chucky" con el que duerme abrazo, ya que le gustan las cosas paranormales.

Por otra parte, José Eduardo Derbez y su mamá Victoria Ruffo, trabajaron juntos por primera en una película llamada "Roomies". En una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, contó que su puso un tanto nervioso al actuar al lado de su progenitora, la llamada "Queen de las telenovelas".

Leer más: "Un amor como el nuestro", Amanda Miguel hace llorar a fans con inédita foto junto a Diego Verdaguer

"Mi mamá va a hacer un cameo, eso está súper padre, fue una combinación de trabajar con mi mamá, que fue la primera vez y pues también la carrera de ella y la gran actriz que es, sí me puse muy nervioso y no me lo creían, pero mis manos me sudaban".