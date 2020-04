Irina Baeva comparte consejos sobre el amor propio y la agreden en redes

La actriz Irina Baeva, pareja sentimental del tambien actor Gabriel Soto, es criticada duramente en redes sociales luego de compartir varios consejos sobre el amor a través de su cuenta de Instagram.

A Irina Baeva se le ocurre escribir lo que piensa acerca del amor propio y no contaba con que provocaria todo tipo de reacciones en Instagram, donde los internautas acaban mas que nada por destrozarla.

Y tras la publicación anterior, a Irina no le va nada bien, puesto que inmediatamente usuarios comienzan a "despotricar" en contra de su persona.

Tanto hombre soltero y tuvo que fijarse en un hombre casado", "Uno no puede construir la felicidad propia destruyendo la de otros", "No sabe que hacer para llamar la atención", "Farsante, descarada" y "La que tiene amor propio no le quita el marido a otra."