Irina Baeva alborota las redes con ajustado vestido negro

Irina Baeva de 28 años de edad desató la locura con su entallado vestido en color negro con el que dejó con la boca abierta a sus millones de fans y es que la mujer de origen ruso cautivó a todos los espectadores de los Premios TvyNovelas donde prácticamente se llevó la noche.

Con un vestido de noche completamente liso con una abertura a media pierna, Irina Baeva dejó sin habla a sus fans, sus glamorosas zapatillas también fueron del agrado del público, ya que eran sencillas, pero la manera en que las lució hicieron que se vieran extravagantes, además la chica de origen ruso es una excelente modelo cuando se trata de llegar a las alfombras rojas con ese tremendo cuerpazo.

El peinado y maquillaje de Irina Baeva, también hicieron que se mirara increíble, pues Irina Baeva usó un recogido bastante sencillo, combinados con unos pendientes también muy llamativos, por lo que Irina Baeva logró más de 65 mil likes por la publicación que hizo en Instagram, la cual se trató de una foto y un video.

"La más bella de la noche", "Mi corazón late más rápido cuando escucho tú nombre", "Todas podrán tener lo mismo pero como tu ninguna", "Impresionante tu belleza Wow", "Te miras hermosa luciste tu gran belleza", "Guapísima muchachita linda y hermosa como no acordarme Elva novela preciosa que trabajo vino el amor y de verdad vino éxitos", le escribieron a Irina Baeva en Instagram.

Por su parte Gabriel Soto llegó con un smoking de lo más elegante con el cual deslumbró a sus fans, pues quiso verse al nivel de su amada Irina Baeva a quien extrañaba desde hace tiempo, pues como muchos saben la actriz se fue al extranjero para empezar un curso de inglés, ya que deseaba mejorar su idioma, por lo que se fue unas semanas a Nueva York.

Pero las cosas no fueron del todo agradables para Irina Baeva durante su estancia en la Gran Manzana, ya que desde que llegó tuvo problemas, pues un reportero del programa Suelta la Sopa no la dejaba de perseguir mientras ella hacia ejercicio, por lo que mostró su disgusto en redes sociales.

De verdad vean esto, aquí está un reportero de Telemundo, Suelta la Sopa, que simplemente no deja de preguntarme y no deja de perseguirme aquí en Central Park, gracias que publique en mi stories que estoy aquí haciendo ejercicio, dijo Irina Baeva en sus redes sociales muy molesta en sus historias de Instagram.

Además se ganó la burla de algunos de sus compañeros entre ellos el de Galilea Montijo, pues le pareció gracioso que Irina Baeva supuestamente ya no sabía hablar español, por lo que más de uno se quedo con la boca abierta por la risa de Galilea Montijo en pleno programa Hoy, pues se le hizo algo exagerado.

Sabes que me encanta que tiene como tres semanas o cuanto tiene ya y ya se le pegó el "oh my god", como dicen ustedes es que yo creo que sabes que, por eso habla también el español, porque dice que cuando eres buena para los idiomas se te quedan rapidísimo como dicen ustedes los modismos, dijo Galilea Montijo en el programa Hoy.