Irina Baeva asegura no haberle quitado el esposo a Geraldine Bazán

Irina Baeva tuvo una entrevista con la periodista Karla Iberia Sánchez, donde habló sobre los complicados momentos que ha vivido desde el inicio de su romance con el actor Gabriel Soto. La actriz de origen ruso ha sido catalogada como "quita maridos"

"¿Uno quita al marido? nadie quita nada", expresó Irina Baeva. Luego de que Geraldine Bazán diera a conocer la supuesta infidelidad por parte de Gabriel Soto y como Irina se fue presuntamente metiendo en su matrimonio, la actriz fue señalada no solo en redes sociales, sino por varios medios de comunicación. "Vale no conocer, podemos no querer, que no nos guste pero siempre es con respeto, el ser humano merece respeto y dignidad, yo trato bien hasta que te conozca, ya cuando te conozco ya puedo hacer una opinión".

Irina Baeva mencionó que todos esos crueles comentarios le han dejado heridas que hoy en día, poco a poco van sanando con el apoyo de su novio Gabriel Soto.

"Yo creo que ahí va, yo creo que por todas estas cosas que voy trabajando y logrando ahorita, agradezco mucho que todo esto haya pasado de esa manera para estar transformando y motivando a alguien más".

La actriz resaltó que todo lo que ha vivido (los ataques) por su relación con Gabriel Soto, es por ser mujer.

Si la situación que yo viví hubiera sido al revés, es muy chistoso, porque si yo hubiera estado en el lugar de Gabriel con una familia y Gabriel en mi lugar soltero, de todos modos la que hubiera terminado siendo la mala de la película hubiera sido yo.

"Yo por ser mujer, porque a la mujer es a la que más crucificamos", expresó.