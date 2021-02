Irina Baeva atemorizada por escándalo quiso hablar con Geraldine Bazán

Irina Baeva de 28 años de edad, por fin abrió su corazón ante la polémica que la rodea por su romance con Gabriel Soto, con quien se acaba de comprometer hace poco, pues la actriz de origen ruso, decidió contarle al conductor Yordi Rosado como empezó su relación con el actor, además reveló algo que nadie sabía y es en torno a Geraldine Bazán.

Resulta que Irina Baeva desesperada por todo el escándalo que se hizo con Gabriel Soto cuando comenzó a salir con él, decidió hablar con Geraldine Bazán en persona, para aclarar todo lo relacionado sobre su noviazgo con quien fuera una vez esposo de Geraldine en el pasado, incluso la joven le dijo al histrión que le diera esa oportunidad, pero las cosas jamás se dieron.

Y es que Irina Baeva planeaba limpiar su nombre, ya que no soportó que las redes y los medios solo estuvieran hablando de ella y Gabriel Soto, por si fuera poco tuvo que desactivar los comentarios de su Instagram, pues la ofendían demasiado, algunas de las cosas que le decían a la rubia, era que se marchara a Rusia, ya que no la querían en México.

Yo quise hablar con ella, yo se lo pide a Gabriel, nunca se dio, mi intención nunca fue lastimar a nadie y como te repito a lo mejor fue una decisión, fue una decisión de los dos, ojo fue de los dos, (...) yo pedí hablar personalmente porque a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo, yo creo que se tiene que hablar...", dijo Irina Baeva en la entrevista.

Por si fuera poco Irina Baeva se desplomó varias veces en la entrevista, pues no pudo con las lágrimas, por si fuera poco la rubia volvió a dejar en claro que ella jamás quiso que esto se hiciera un escándalo, mucho menos que su familia quedara involucrada, ya que recibió amenazas de muerte en redes sociales donde ellos también eran señalados lo que provocaba la angustia de la artista.

Pero eso no es todo, pues las lágrimas de Irina Baeva no convencieron del todo a los internautas que vieron la entrevista, pues señalaron que la chica estaba actuando, aunque ella dejó en claro que todo lo que ella diga en cualquier parte, siempre será usado en su contra, algo que la tiene muy cansada, ya que tiene años lidiando con esto.

"Me encantan tus entrevistas, pero me parece que está entrevista en especial, es para limpiarles la imagen tanto a Irina como a Gabriel Soto", "Claro que te metiste y destruiste el matrimonio de Geraldine, desde el momento que te dijo estoy casado ya me voy a separar jajaja eso dicen todos los hombres infieles, ojalá cuando te sea Infiel aguantes y hagas lo que Geraldine hizo, divorciarte y sientas todo lo que ella sintió", le escribieron a Irina Baeva.

Otra de las cosas que esperan los fans de Yordi Rosado, es que ahora invite a su canal tanto a Gabriel Soto como Geraldine Bazán, pues quieren saber la historia de ellos, y es que en todo momento Geraldine Bazán ha preferido a no hablar del polémico tema, pues para ella dicho momento ya quedó en el pasado.

Cabe mencionar que ahora Gabriel Soto e Irina Baeva es tan preparando su boda para este 2021, por lo que muchos ya desean saber algunos detalles de lo que será el enlace nupcial de estos dos actores, quienes son fanáticos de Acapulco, por lo que podrían casarse en ese paradisiaco lugar.