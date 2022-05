Irina Baeva cancela la boda por no poder costear los boletos de avión de su familia que vive en Rusia

Hace unos días se dijo que Irina Baeva de 29 años de edad, y Gabriel Soto de 47, se iban a casar, pero supuestamente esta se pospondría por diversas razones, una de ellas se debe a la guerra entre Ucrania y Rusia, razón por la cual los familiares de la actriz no podrían viajar a México.

Pero fue la misma Irina Baeva, quien confesó en una entrevista que la guerra que hay en esos países no tiene nada que ver con el traslado de sus familiares, sino el costo de los vuelos, pues asegura que son demasiado caros, ya que tendrían que trasladar a siete personas.

"Se nos complicó un poco traer a mi familia y no queremos hacer una ceremonia tan importante para mí, también para Gabriel sin mi familia que esté aquí y la verdad es que ahorita por cuestiones más que nada de vuelos, porque sí pueden salir de Rusia, el único tema es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún y ahorita no lo hay porque no puede pasar por Europa, está cerrado el espacio aéreo, entonces tenemos que buscar rutas alternativas y la verdad es que son siete personas si se nos salió un poquito del presupuesto porque pues no es muy económico volar a siete personas", dijo Irina Baeva.

Para quienes no lo saben la boda se iba a realizar el 14 de mayo, así lo dio a conocer la prometida de Gabriel Soto, pues ya estaba todo listo, pero los grandes ausentes del evento serían la familia de la guapa actriz rusa, es por eso que movieron todo, pues quieren que estén en el día más importante de sus vidas como lo comentó.

Recordemos que desde un principio Irina Baeva confesó que el hacer una boda era demasiado caro, además confesó que hacían falta varios documentos de ella que tenían que ser enviados desde Rusia, causando retraso en la boda.

"Bella. Que se casen pronto y Sean muy felices", "Tanto que se demoran al final ni se han de casar solo para hacer drama", "Son señales del destino, si se casan es por bestias y tercos, aunque no creo que se vaya a dar esa boda", escriben las redes.