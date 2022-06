Irina Baeva con un pedazo de tela apenas puede tapar sus atributos

Irina Baeva de 29 años de edad, causó furor total en redes sociales, esto después de haberse puesto una blusa la cual algunos de sus fans confundieron con un pedazo de tela, pues se mira demasiado reducida, pues a penas puede tapar algunas partes del físico de la bella mujer quien siempre da de que hablar.

Fue una blusa negra, así como un palazzo chedrón con el cual Irina Baeva causó furor total en redes sociales, pero eso no es todo, ya que su figura tonificada siempre ha sido uno de sus máximos atractivos, pero sin duda alguna su cara angelical también es otra de las cosas por las cuales ha sido ovacionada en el mundo del espectáculo.

"La verdad a mí no importa lo que hizo esta mujer está bien sabrosa no culpo a soto por haber caído antes sus encantos, la verdad es una hembra de aquellas sube más de irina", "Pura dolida opinan mal de esta chava ella está guapísima y siempre luce fabulosa la tal Geraldine lo que no supera es que la cambiaron por u a mujer más guapa en la vida", escriben las redes sociales por su belleza.

Para quienes no lo saben, la actriz rusa pisaría el altar hace unas semanas, pero como su familia no pudo venir desde Rusia, las cosas se complicaron, por lo que dicha ceremonia se pospuso, ahora, solo falta esperar para que de nuevo se realice todos los planes de matrimonio a lado de Gabriel Soto.

Regresando con el físico de esta guapa mujer, muchos se han preguntado que hace para verse como una verdadera diosa y la respuesta ha sido mucho ejercicio al aire libre a lado de su prometido, así como una alimentación balanceada, convirtiéndose en una de las actrices más bellas de la pantalla chica desde hace tiempo.

Cabe mencionar que la artista, ha estado en la polémica desde que comenzó su romance con Gabriel Soto, pues siempre se ha dicho que fue la tercera en discordia con el matrimonio que el actor tenía con Geraldine Bazán, pero tanto ella como el histrión han dicho que no es verdad.