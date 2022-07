Irina Baeva confiesa que oculta un gran secreto a su prometido Gabriel Soto

México. Irina Baeva guarda un secreto de Gabriel Soto, lo da a conocer en reciente encuentro con periodistas en CDMX. La actriz rusa pone a pensar a la prensa por qué dará tal declaración, pero lo aclara para evitar especulaciones.

Irina Baeva, quien ha retrasado su boda con Gabriel Soto por distintos motivos, comparte que eligió dos vestidos de novia en Barcelona, España, donde la acompañó él, pero no dejó que los mirara.

"No es superstición pero el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve; creo que es el momento más bonito y por ello no le he compartido nada".

En varios portales de noticias se comparte que Irina se mostró feliz y dio algunos detalles de cómo será su boda con Soto, quien protagoniza con Susana González la nueva telenovela de Televisa Los caminos del amor.

"Solo voy a tener una dama de honor porque tengo muchas amigas a las que amo, pero solo será mi hermana, yo fui madrina en la boda de mi hermana y por ello ella será la única y espero que nadie de mis amigas se sienta."

Irina, de 29 años de edad y protagonista junto con Soto de la telenovela Vino el amor, también dijo a la prensa en CDMX que sigue adelante con los preparativos de su boda y que por el momento no tiene nueva fecha, pero ya la compartirán en el momento indicado.

Foto de Instagram

Mientras tanto, Irina Baeva se ocupa de su carrera y dice que quizá pronto retome las conferencias con el título Arriba Eva, proyecto que la tiene encantada y le gustaría volver a llevar por distintos escenarios de la república mexicana.

"Teníamos varias conferencias ya programadas. Es un proyecto que a mí me emociona mucho, nada más que sí me gustaría que evolucione un poco también".

Te recomendamos leer:

Irina Baeva habla muy bien español y en varias entrevistas ha contado que lo aprendió gracias a que en su país natal Moscú veía muchas telenovelas en ese idioma, de esa manera sintió también interés y muchas ganas de vivir en México, sueño que ha cumplido.