Irina Baeva defiende a Gabriel Soto ante burlas en un programa

Gabriel Soto estuvo hace unos días como invitado en el programa El Gordo y la Flaca, pero ante varios comentarios de los presentadores, el galán de telenovelas abandonó el set. Raúl de Molina y Lili Estefan lanzaron comentarios hostiles y burlones en su contra, causando el enojo del actor.

En un reciente encuentro con la prensa de espectáculos, Irina Baeva salió en defensa de su novio Gabriel Soto, quien estuvo acompañándolo durante la gira de promoción de la obra Cleopatra metió la pata en Miami, Florida. La actriz negó ser la responsable que el actor abandonara el programa de la cadena Univisión.

“Yo realmente venía acompañando a Gabriel por la única razón que de ahí directamente nos íbamos al aeropuerto. Obviamente yo vi los comentarios, yo lo que siempre pienso es que cada quien es libre de opinar lo que quiera pero siempre con respeto. Entonces en el momento en el que vimos eso pues la decisión obviamente siempre fue de Gabriel porque yo ni siquiera iba de invitada al programa, yo no iba a salir en el programa”.

Irina Baeva consideró una falta de respeto que lo invitaran para tratarlo de una manera inapropiada, destacando que pese a las agresiones ningún miembro de la producción les ofreció una disculpa.

En ningún momento nadie se disculpó por los comentarios y pues la decisión que tomó Gabriel obviamente pues yo estaba con él y pues yo me fui con él.

En las Stories de su cuenta de Instagram Gabriel Soto contó: “me tuve que salir del foro, desgraciadamente no pude hacer la entrevista. Al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores Lili Estefan y el Gordo de Molina la sentí hostil, fuera de lugar, al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí. Yo me presenté en el programa para hablar de mi obra, no de mi vida personal, pero si me hubieran preguntado algo yo no tengo problema en hablar de eso”.

No puedes recibir a un invitado de esa manera. No puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada.

"Incluso El Gordo de Molina dijo 'viene en camino', como si no supiera que yo estaba escuchando. La verdad me pareció muy hostil, la verdad es que no tenía caso hacer la entrevista. Lili Estefan dijo que había muchas cosas que aclarar, yo creo que a ella no le tengo que aclarar nada”, resaltó el galán de telenovelas.