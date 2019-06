Irina Baeva defiende a Gabriel Soto de su ex Geraldine Bazán

La actriz de origen ruso Irina Baeva, reaccionó (aunque no de manera directa) a la nueva polémica que enfrenta su novio Gabriel Soto con Geraldine Bazán, luego del comentario que escribiera en uno de los post de su ex esposa, donde aseguraba que no tenía la necesidad de trabajar pues él pagaba todas las cuentas.

Irina Baeva escribió en una reciente publicación en su perfil de Instagram: “la gente tratará de decirte quien eres. No les creas”, palabras que muchos de sus seguidores han interpretado como una indirecta para Geraldine Bazán.

Asimismo en sus Instagram Stories, usó unas palabras del poeta mexicano Amado Nervo: “vida, nada me debes, vida, estamos en paz”.

En un reciente emisión del programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, uno de los presentadores contó a detalle lo que Gabriel Soto le dijo, respecto al mensaje que escribió para la madre de sus hijas.