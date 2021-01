México.- La relación de Irina Baeva y Gabriel Soto va haciéndose más fuerte cada día, la nueva pareja favorita del mundo del espectáculo ha superado obstáculo por obstáculo que se les ha presentado como han sido el confinamiento por el Covid-19, el viaje de la actriz a Nueva York por el que estuvieron alejados un tiempo y hasta la filtración del video íntimo del actor.

La pareja del momento ha preferido mantenerse alejada de las polémicas, especulaciones y rumores sobre su relación, por lo que mantienen un sólido romance, incluso, después de fin de año la actriz reveló en entrevista que actualmente están viviendo en su mejor momento y muy enamorados como desde el primer día.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Irina Baeva, de 28 años, ha sabido cómo ganarse el corazón de Gabriel Soto de 45, pues además de ser una mujer muy madura y segura de sí misma y lo que quiere en la vida, tiene un gran talento al igual que él, así como una belleza sin igual, atributos con los que ha flechado a su pareja, aunque también a sus millones de seguidores.

A través de sus redes sociales, la modelo nacida en Moscú, Rusia, ha compartido las mejores fotografías de su tremenda belleza, ese rostro angelical, ojos azules, labios de reina y físico de diez, ha hecho que Soto caiga rendido a sus pies.

Irina Baeva es acreedora de una gran belleza natural

Además de ser toda una belleza andando, la joven estrella que ya se ha hecho un lugar dentro de las telenovelas mexicanas y en el corazón del púbico del país azteca, es acreedora también de un gran carisma y una destacable personalidad, por lo que se ha hecho de un gran número de seguidores en las redes sociales, donde se mantiene en contacto con todos sus fanáticos.

Irina Baeva demuestra por qué Gabriel Soto se enamoró de ella

Durante una reciente entrevista ella aseguró que estaba en el mejor momento de su relación, dejando de lado todos los rumores y los negativos comentarios del público, disfrutando de cada uno de sus días al lado de su novio. "Es mi pareja, es la persona a quien amo, estamos muy contento", reveló la joven actriz.

"Creo que vamos a seguir creciendo como pareja, las cosas van muy bien, estamos muy tranquilos, apoyándonos uno al otro", aseguró. Asimismo, dejó en claro su profunda admiración hacia el actor como persona y se refirió a él con las más románticas palabras. "Representa ese hombre que tengo a mi lado, al cual admiro, amo y respeto por sus cualidades como ser humano, al cual le aprendo todos los días", también comentó.

Sobre sus planes a futuro, señaló que no destaca la idea que convertirse en marido y mujer, aunque no tienen prisa para dar el siguiente paso. "Finalmente es una decisión en pareja y si se da en algún momento, padrísimo, sino se da, pues no pasa nada", comentó la actriz sobre el futuro de su relación con el actor.

Irina Baeva y Gabriel Soto se han vuelto una de las parejas favoritas del medio del espectáculo

Irina Baeva y Gabriel Soto protagonizaron la telenovela "Vino el amor" en 2016 y fue desde ahí donde la sospecha de una relación comenzó. La primera vez que fueron captados juntos fue en 2018, mientras paseaban por Los Ángeles, California, y desde ahí los rumores fueron creciendo.

Las sospechas siguieron creciendo y para acabar con los rumores, la pareja oficializó su relación el 14 de febrero a través de una entrevista exclusiva con la revista ¡Hola México!", para la que posaron para su portada y contaron cómo inició su historia de amor.

En octubre de 2019 protagonizaron la novela "Soltero con hijas", al lado de Elisa Marie y Alexa Miranda, las dos hijas de Gabriel y demostraron mantener una buena relación juntos, incluso Irina con las pequeñas, momento que los hizo convertirse en una de las parejas más queridas dentro del mundo del entretenimiento.

Tanto ha crecido su amor que Irina Baeva se hizo un tatuaje a juego con su novio, se trata de un saludo maya "In Lak'esh" y reveló que significa: "Un saludo de amor puro, de unidad, de identificación y compresión ante todo y todos." Desde ese momento quedó en claro que todo iba muy en serio y lo ha cumplido, pues han luchado contra todas las adversidades y están más felices que nunca juntos.