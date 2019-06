Irina Baeva demuestra su amor a Gabriel Soto ante pelea con su ex

Gabriel Soto forma parte de la puesta en escena "La homofobia no es cosa de hombres", donde comparte créditos con Alexis Ayala, Ernesto Laguardia, Ana Patricia Rojo, Gabo Villalobos y Felipe Septién. En una reciente presentación el galán de telenovelas fue sorprendido por su novia Irina Baeva.

Al finalizar la presentación la actriz de origen ruso subió al escenario para darle un especial regalo su novio Gabriel Soto: un ramo de flores y un beso. Con este detalle Irina Baeva demostró que apoya a su galán en las buenas y en las malas.

En las buenas nos referimos a sus proyectos profesionales y en las malas, a la más reciente pelea con su ex esposa y madre de sus hijas, la también actriz Irina Baeva.

"La homofobia no es cosa de hombres" es una serie de seis monólogos que reflejan la temática de la desigualdad, discriminación y la tolerancia.

Cabe recordar que el pasado fin de semana Gabriel Soto e Irina Baeva estuvieron en el estreno de la nueva temporada de "100 mexicanos dijieron", donde protagonizaron un beso en televisión nacional.

Cuando "El Vítor" presentó al equipo de actores donde estaban Gabriel Soto, Irina Baeva, Arturo Carmona y Claudia Martín, le preguntó a la polémica pareja: "¿no se pueden dar un besito?", a lo que el galán de telenovelas respondió: "quieres que levantemos el raiting".

Ante la petición del público se besaron. "Gabriel te voy a decir una cosa, si no se lo das tú se lo doy yo", comentó a manera de broma Adrián Uribe en su personaje de "El Vítor". El actor se miraba un tanto nervioso, posteriormente su novia Irina Baeva le dio un beso en la mejilla.

Por otra parte, sobre la pelea con su ex Geraldine Bazán, donde fue tachado de "machista" por un polémico comentario que le escribió en sus redes sociales, el actor contó en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca. "Sí es importante aclarar que yo jamás en la vida dije que yo no permitía a Geraldine trabajar. O sea, eso es donde se me está tachando de machista. En la vida dije eso, que no manipulen ni tergiversen información".

Al contrario yo le aplaudo que trabaje. Es un gran ejemplo para mis hijas, el hecho de que ella esté trabajando.

"Aquí lo único que yo señalé es que ella puso que es un sacrificio que está haciendo para y por mis hijas".