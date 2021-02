Irina Baeva dice que Gabriel Soto ya no estaba con Geraldine Bazán cuando eran novios

Irina Baeva, de 28 años de edad abrió su corazón en el programa de Yordi Rosado, donde habló por primera vez, sobre la relación que tiene con el actor Gabriel Soto de 45 con quien está comprometida, pues hace poco le dio el anillo a la actriz originaria de Rusia, pero lejos de hablar de sus planes de boda habló de la complicada relación que tiene con su pareja.

Y es que muchos han señalado dicho romance, como algo que no está bien, pues la manera en que se conocieron supuestamente fue cuando el actor estaba casado con Geraldine Bazán, aunque Irina Baeva dijo en la entrevista que Gabriel Soto ya estaba separado de la madre de sus hijos cuando lo conoció, generando una nueva controversia en redes, pues nadie le cree.

A lo mejor fue precipitado a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy, que lo hice por amor, me enamore, me enamore de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un balaje, que no estaba en mi cartulina a los veinte años, dijo Irina Baeva entre lágrimas en la entrevista.

Aunque Irina Baeva fue muy clara en su entrevista y abrió su corazón como nunca antes, los haters le volvieron a reprochar que realmente sí sabía lo que hacia, pues según ellos Irina Baeva sabía que Gabriel Soto y Geraldine Bazán realmente estaban juntos, por lo que no dudaron en mandarle mensajes de todo tipo a la guapa chica de ojos azules.

"No mami, no estaba separado.. estaba con su mujer en ese momento.. Acéptalo", "Por favorrrrr y esa mujercita jura que con esa actuación de novela barata y con sus lágrimas de cocodrilo el mundo la va a dejar de odiar?", "Que se regrese a Rusia con todo y hermana ,,, por que hará lo mismo con otra familia mexicana, fuera", le escribieron a Irina Baeva en la entrevista.

Aunque Irina Baeva, siguió siendo atacada por los internautas, ella lejos de quedarse callada, siguió contando como se dieron las cosas entre ella y Gabriel Soto, con quien se sigue jurando amor eterno, pues basta con ver las redes sociales, para ver lo enamorados que están los dos actores quienes ya se están preparando para casarse este 2021.

Pero eso no es todo, pues Irina Baeva, dijo que un momento precipitado le dijo a Gabriel Soto, que ella deseaba hablar con Geraldine Bazán para aclarar todo el escándalo que se estaba conformando en torno a su romance con el actor, pero e histrión al parecer nunca quiso que las dos se reunieran así lo confesó Irina Baeva en la entrevista.

Por si fuera poco Irina Baeva dijo que muchas de las cosas que salieron en los medios sobre su relación con Gabriel Soto eran mentiras, incluso dejó muy en claro que es mentira la supuesta avaricia económica con la cual ha sido tachada, ya que eso le afectó demasiado, incluso su hermana fue metida al escándalo, es por eso que la artista aprovechó el espacio para desmentir.

Cabe mencionar que Yordi Rosado señaló en la entrevista, que invitara no solo a Gabriel Soto, sino a Geraldine Bazán para que de su versión de los hechos sobre como se enteró del romance de Gabriel Soto con Irina Baeva, algo que muchos desean saber y es que para algunos las cosas entre los dos famosos no siguen estando muy claras, pues son señalados de mentir sobre su relación.