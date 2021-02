Irina Baeva dice que no quiere revelar detalles de su boda con Gabriel Soto

México.- Desde que los actores Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron han causado una gran revolución en las redes sociales, ya sea por la diferencia edad entre ambos, el polémico tema de cómo inició su relación o, recientemente, por el tamaño de la joya con el que él le propuso matrimonio.

Por este motivo, la actriz rusa reveló que no quiere dar más detalles sobre su boda con el actor mexicano, dejando a todos sorprendidos, pues ha dado a entender que no quiere que le pregunten más sobre este tema, todo por las críticas que le hicieron a su futuro esposo recientemente.

Resulta que muchos comenzaron a criticar en las redes sociales a Soto, esto debido a que supuestamente el anillo de compromiso que le dio a Baeva era demasiado pequeño, asegurando que era un detalle muy tacaño de su parte, pues pudo haberle regalado una joya hermosa y mucho más ostentosa.

Fue durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México cuando ambas estrellas fueron interceptadas por los medios de comunicación, quienes aguardaban su arribo para hacerles una serie de preguntas, la mayoría enfocadas a los detalles sobre su boda, ya que es lo que muchos quieren saber ahora.

Reporteros le cuestionaron a Irina sobre su vestido de novia, si acudirá con un diseñador de talla internacional para este y si la pedida de mano por parte de Gabriel fue como tanto la soñó a lo largo de su vida.

Ante esto, la actriz rusa de 28 años respondió: "Para mí el tema de la familia es muy importante, pero no es nada que esté soñando desde chiquita, de cómo tiene que ser mi vestido, cómo tiene que ser el momento, nada de eso".

No quieren compartir detalles sobre su boda

Posteriormente, aseveró que, ella y su novio, no quieren compartir más detalles sobre ese especial día: "No queremos compartir detalles porque realmente no son cosas que creo también tiene que quedar un poco para uno, es un momento íntimo, es un momento muy bonito, lo que nosotros quisimos compartir con ustedes, compartimos fotos, compartimos el día, dónde fue, cómo fue, todo, pero yo creo que hasta ahí es donde vamos a compartir".

Finalmente, ante las críticas que le hicieron a su futuro esposo por el anillo que eligió para ella, estrella de las telenovelas aseguró que estaba muy feliz con el detalle, ya que la conoce muy bien y a la joya le atinó muy bien, pues es completamente de su gusto.

