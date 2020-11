Irina Baeva empieza el fin de semana con seductor traje de baño

Irina Baeva de 28 años de edad de nuevo le dio cátedra a sus fans sobre el cuerpazo de impacto que se carga y más cuando se pone trajes de baño, pues fue lo primero que hizo este fin de semana para relajarse de la ajetreada carga de trabajo que tiene la rubia considerada una de las mujeres más guapas de las redes sociales.

En la foto que subió Irina Baeva en traje de baño, se le ve en pose muy coqueta con su outfit playero en color blanco, además porta unos lentes de sol muy elegantes, además de un sombrero para cubrir su rostro del sol, pues Irina Baeva cuida mucho su perfecto rostro el cual es considerado como el de una verdadera muñeca de porcelana.

Aunque en la imagen no se ve Gabriel Soto, lo más seguro es que estén juntos, pues pocas veces han estado separados, ya que el mayor tiempo que lo estuvieron fue cuando Irina Baeva se fue a Nueva York para tomar unas clases de inglés entre otras cosas, pero sin duda alguna su relación se fortaleció aún más a pesar de las adversidades.

Para quienes no lo saben el romance de Irina Baeva y Gabriel Soto, no solo es uno de los más queridos del medio de la farándula, también es uno de los más polémicos, pues a muchos internautas no les agrada la idea de como se conocieron los dos actores, por lo que ambos han sido criticados en varias ocasiones, pero ellos no toman a pecho lo que la gente diga.

Irina Baeva sintió en su momento la presión de los medios y de los haters cuando se dio a conocer que ella se iba sola a Nueva York, pues se dijo que era una separación entre ambos, pero la actriz de origen ruso, lejos de quedarse callada, decidió defender de inmediato su amor, pues ya estaba siendo demasiado cuestionado.

Originalmente este viaje lo íbamos hacer Gabriel y yo juntos, íbamos a venir juntos y nos íbamos a quedar como un mes y medio juntos, pues disfrutando Nueva York, el mismo plan, estudiando inglés, estudiando actuación a lo mejor como tomar un curso de negocios estábamos platicando como varias cosas que se podrían hacer aquí, finalmente empieza la pandemia y ya valió todo el plan, dijo Irina Baeva en una entrevista.

Recordemos que hace unos días Irina Baeva y Gabriel Soto se convirtieron en los reyes de la noche en los Premios TvyNovelas, donde la pareja se lució con sus outfits, además de contagiar a todos con el gran amor que se tienen pues en todo momento estuvieron juntos.

Aunque muchos los criticaron pues como se dijo anteriormente, Gabriel Soto siempre ha salido a defender el amor que tiene por Irina Baeva, pues está harto que hablen de ella, además le molesta demasiado que digan que ella destruyó su matrimonio con Geraldine Bazán, quien en una ocasión dijo que el público ya sabe como sucedieron las cosas cuando Irina Baeva intentó pedir disculpas.

Al final yo creo que la gente, el público y ustedes, pues saben en realidad que es lo que pasa no, más que uno en un intento desesperado, en un intento, ¿como le puedo decir? para que se oiga, no para que se oiga bonito como en esta cuestión de supervivencia estas patadas de ahogado que entre más pataleas, más se hunde, dijo Geraldine Bazán para el programa Sale el Sol.

Cabe mencionar que Irina Baeva siempre ha sido considerada como una mujer muy trabajadora, pues a pesar de todo lo que se dice de ella, siempre ha buscado trabajo para hacer diversas telenovelas.