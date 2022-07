Irina Baeva en bikini enseña cuerpazo super marcado con el cual tiene loco a Gabriel Soto

Irina Baeva de 29 años de edad, causó revuelo total en redes sociales, esto después de haber aparecido en un bikini super ajustado con el cual se le miraba cuerpazo digno de una diosa, causando alboroto entre sus fans, pues desde hace un tiempo había dejado de compartir ese tipo de contenido, pero hizo una excepción.

Desde un camastro, y disfrutando un baño de sol para su piel, Irina Baeva desató las más bajas pasiones, pues desde que se dio a conocer en México, ha sido considerada un símbolo de belleza absoluta, además su personalidad es del agrado de sus fanáticos que la defienden a capa y espada de las críticas.

"Y tú que no te cansas de ser tan hermosa", "Me encantan todas tus fotos, espectacular", "Pareces Diosa griega de la belleza!!!", "Precioso lugar y tú muy hermosa, tus #irifans te queremos mucho", "Que envidia me das, que bello lugar y que bella te ves", "Los quiero mucho hermosos, me encanta verlos tan felices", le escriben en sus fotos a la bella actriz rusa.

Otra de las por las que esta mujer es muy elogiada por sus fans, se debe a que ha sabido enfrentar las críticas como una verdadera dama, pues es bien sabido que aunque le han dicho de todo por su romance con Gabriel Soto ella ha manejado la situación de la mejor manera al quedarse callada, pues sabe quien es y como vale como mujer, por lo que prefiere que los haters sigan hablando.

Además, la artista no solo se ha centrado en su trabajo en la pantalla chica donde le ha ido muy bien, también en su boda, que aunque está pausada en estos momentos, pues su familia, quien vive en Rusia, no ha podido salir del país, ella espera con ansias a que lo hagan pronto, pues es lo único que falta para que la ceremonia se realice.

Cabe mencionar que otra de las cosas que ha causado alboroto en esta pareja es que existe la posibilidad de que la familia se expanda, pues al parecer ambos actores consideran el tema de convertirse en padres.