Irina Baeva en vestido de leopardo con abertura en su pierna pone a temblar a fans

Irina Baeva de 29 años de edad se encuentra más lista que nunca con su nuevo proyecto en la pantalla chica se trata de la telenovela Amor Dividido, donde comparte créditos con su prometido Gabriel Soto, es por eso que sigue con los promocionales causando muchos infartos por su manera de vestir, ya que usó un vestido de leopardo muy coqueto.

Fue en sus redes sociales, donde se le ve a Irina Baeva en un estudio de fotografía con un vestido de leopardo con corte en una de sus piernas y tirantes muy pequeños con los que le da un toque demasiado abrumador, pues también se ha preparado físicamente durante varios meses.

"Llevamos casi 3 meses preparando este proyecto, y no puedo estar más emocionada de por fin poder compartir esta historia con todos ustedes. Y qué les puedo decir de #Debra… Sin duda, es uno de mis personajes favoritos. Mujer fuerte, resiliente, independiente y decidida, para bien o para mal. Muchas cosas que aprenderle y muchas cosas que aprenderá ella también a lo largo del camino. Pocas veces me he sentido tan apasionada o apegada a un personaje, y #Debra sí que es el caso, o pregúntenle a @gabrielsoto,", escribe la rubia en su foto.

Como ya lo saben Irina Baeva siempre ha tenido muy buen gusto a la hora de vestir, ya que le fascina demasiado usar outfits a la moda y al parecer su personaje le cayó como anillo al dedo pues también se nota que lucirá de lo más elegante.

"Con todooo felices de verte nuevamente en tv, disfrutar tu trabajo y estamos muy muy orgullosos de ti!", "Éxito sissy que todo tu esfuerzo y dedicación valgan la pena", "Que lindo outfit, te ves bien bonita", "Te ves espectacular y yo atascándome de pan", escriben los fans.

Otra de las cosas que ha logrado la actriz rusa es que la siguen tomando en cuenta para diversos proyectos en la televisión pues ha realizado muy buenos trabajos en las últimas producciones.

Cabe mencionar que la boda de Irina Baeva con Gabriel Soto podría ser este año, por lo que sus seguidores esperan detalles sobre dicho enlace.

