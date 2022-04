Irina Baeva grita a los cuatro vientos que Gabriel Soto está a punto de ser su esposo

Irina Baeva de 29 años de edad, y Gabriel Soto de 46, están más felices que nunca, prueba de ello fueron sus recientes publicaciones en redes sociales donde se les ve en la Riviera Maya de lo más contentos, por lo que su ahora prometida gritó a los cuatro vientos que el histrión pronto será su esposo.

Posando en la playa con outfits de verano se puede ver a una Irina Baeva feliz de la vida y disfrutando de la playa a lado de Gabriel Soto quien ha dicho que nunca se ha sentido más feliz como ahora desde que conoció a la actriz de origen rusa, quien a pesar de los ataques por parte de las redes, sigue contenta con su galán de telenovelas.

Para quienes no lo saben, esta pareja siempre escoge Acapulco o la Riviera Maya para disfrutar de su romance, el cual a pesar de ser muy cuestionado por la manera en que se dio, no deja de ser uno de los más sólidos del medio de la farándula, por lo que todo mundo espera que pronto sea la boda, aunque ya no se han dicho detalles sobre este, pues lo último que dijo la futura novia es que el papeleo de ella ha demorado debido a que hay algunas cosas en Rusia, por lo que ha tenido que esperar.

"La importancia de comer bien y dar buena imagen bien hecho Irina eres un ejemplo a seguir", "Y qué me dicen del cuerpo de infarto de Irina", "Ya entienden por qué Gabriel ahora si está feliz??? Esa hermosura lo hace feliz", "Irina preciosa que gusto me da que la vida te premió con amor y felicidad te lo mereces hermosa @irinabaeva", "Su hermosura su cuerpo y su felicidad les duele a las envidiosas", escriben las redes.

A pesar de que la pareja de famosos, limitó sus comentarios en redes sociales, ellos cuentan con varias fan page las cuales respaldan su romance, ya que le dan todo su apoyo a esta pareja, además siempre están al pendiente de lo que hacen pues son muy movidos, es decir siempre están haciendo muchas actividades.

Leer más: Marlene Favela con mucha calor modela con blusa blanca transparente esta primavera