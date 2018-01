Irina Baeva habla sobre sus "vacaciones con Gabriel Soto"

En vísperas del año nuevo, muchos famosos optaron por pasar los últimos días del 2017 bajo el sol de alguna paradisiaca playa.

Tal fue el caso de los actores Gabriel Soto e Irina Baeva. Ambos publicaciones fotos en sus respectivas redes sociales sobre su estancia en playas mexicanas.

Sin embargo, ante el proceso de divorcio de Gabriel Soto de su esposa Geraldine Bazán y la supuesta infidelidad del actor con Irina Baeva, muchas usuarios de redes sociales no dudaron en asegurar que ambos actores, estaban juntos en la playa despidiendo el año.

En su cuenta de Instagram, Gabriel Soto publicó una imagen de un majestuoso atardece, poniendo como ubicación Acapulco:

“Y con este amanecer recibimos la energía del último día del año”.

Por su parte, Irina compartió varias fotografías luciendo su cuerpazo a orillas de la playa.

Aunque muchos supusieron que Gabriel Soto e Irina estaban juntos en las playas de Acapulco, la realidad es otra.

La actriz de telenovelas paso el fin de año en Cancún.

La misma Irina Baeva se encargó de desmentir que estuviera con el aun esposo de Geraldine Bazán en Acapulco.

A través de una foto en su cuenta de Instagram, donde luce su anatomía en bikini, aclaró:

“¡Amo el Caribe y me la pasé increíble! Y para todos los curiosos que supusieron, especularon, chismearon, opinaron y hasta criticaron algo que ni siquiera sabían X, shame on you.

"Vivan y dejen vivir, la vida es una, no la malgasten en cosas que no. ¡Bendiciones para todos!”.

Luego de la instantánea, sus seguidores le escribieron mensajes de apoyo y le sugirieron que no hiciera caso a las habladurías.

Posteriormente, Irina Baeva compartió otra foto con su amigo Víctor Khun, con quien pasó dichas vacaciones, y quien le habría tomado las fotos.

Irina ha sido señalada como la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, por lo que la actriz ha declarado que no hay ninguna relación entre ellos, sin embargo se ha visto salir al actor de su departamento y ambos aseguran que son amigos.

Quien también paso los últimos días del pasado 2017 en la playa, fue la actriz Geraldine Bazán, quien dejó sin aliento a sus miles de seguidores, al compartir una fotografía en un infartante topless.

Por cierto, Gabriel Soto si pasó el fin de año en las playas de Acapulco, en compañía de sus adorables hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

