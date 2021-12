Irina Baeva irresistiblemente hermosa desde Cancún con su físico de diez

Irina Baeva de 29 años de edad se encuentra en estos momentos en Cancún y ha causado euforia total al presumir una figura bien trabajada sin nada de retoques mucho menos de filtros pues es una mujer que le encanta hacer ejercicio, es por eso que decidió subir la foto en redes sociales.

Fue un conjunto en color piel el que presumió la prometida de Irina Baeva en su cuenta de Instagram donde se le ve de lo más hermosa, pero lo que más sobresale es su abdomen plano, además de una cintura de reloj que pocas mujeres han podido lograr, pero ella sin duda alguna es el ejemplo de que sí se puede.

Y es que desde antes de haberse convertido en novia de Gabriel Soto ella siempre cuidó su imagen haciendo ejercicio, además de alimentarse correctamente lo que ha sigo del agrado de sus seguidores quienes han sido testigos de lo duro que entrena la guapa rubia.

Si echas un vistazo a las redes sociales de la actriz de origen ruso podrás ver qué se la pasa entrenando junto a Gabriel Soto con quién hace mancuerna para hacer diversas actividades al aire libre, pues cuando están aburridos del gimnasio se van a la playa hacer lo suyo.

Por si fuera poco ambos famosos se están preparando para su boda la cual aún no tiene fecha, pero los fans incluso ellos podrían esperar planearla este 2022, aunque aún no se sabe si el actor mexicano anulará su boda religiosa con su ex esposa Geraldine Bazán.

Regresando con su estadía en Cancún tanto la pareja podría pasar el fin de año en las playas mexicanas donde acostumbran ir en sus descansos, además en sus historias de Instagram han compartido como se la han pasado desde que llegaron al lugar pues el resort donde se hospedaron los recibió con botellas de champagne y una carta donde les agradece por haber asistido.

Cabe mencionar que está pareja se convirtió en una de las más polémicas del medio del espectáculo debido a la manera en como se dio su relación la cual tuvo que poner fin al matrimonio de Geraldine Bazán con Gabriel Soto.

